2023, Dünya’nın kaydedilen en sıcak yılı oldu

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan son açıklamaya göre 2023 yılı, Aralık ayının henüz başlarında olmamıza rağmen gezegenin yakın tarihindeki en sıcak yılı olacak. BM’den gelen bu çarpıcı açıklama kısa sürede büyük bir dikkat topladı. Daha önce de bu konuda tahminler gündeme geliyor, büyük bir sıcaklık dalgalanmasıyla karşı karşıya kalabileceğimiz vurgulanıyordu. Bu konuda uyarıda bulunan kurumlardan biri ise Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi olmuştu. Kurum, rekor sıcakların yakında geleceğini belirtmiş ve doğru bir tahminde bulunmuştu.

Birleşmiş Miletler’in bir parçası olan Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) yayınlamış olduğu son rapora göre 2023 yılında yüzeye yakın küresel ortalama sıcaklık seviyesi, geçmiş rekorları kıran iki yılda gözlemlenen sıcaklığı şimdiden geçmiş durumda. 174 yıldır bu bağlamda kayıtlar elde edilirken, 2016 yılında ortalama sıcaklığın 1,29 derece seviyesinde olduğu ve 2020’de bunun 1,27 dereceye geldiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler’den korkutan açıklama

Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilen bu açıklama, Birleşip Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde organize edilen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nın açılış gününde duyuruldu. Kurum bu etkinlikte iklim ile alakalı olarak çeşitli konularda tartışmak üzere dünyanın dört bir noktasından temsilcileri buluşturdu.

2023 yılında kaydedilen en yüksek sıcaklık rekoru, esas itibariyle sera gazı emisyonlarına bağlı iklim değişikliği nedeniyle gerçekleşti. Birleşmiş Milletler tarafından aktarılan bilgilere göre karbon dioksit, metan ve nitröz oksitten oluşan üç ana sera gazının konsantrasyonları geçen yıl yeni bir rekora imza atmıştı. Elde edilen gerçek zamanlı verilerde, üç sera gazının seviyelerinin artmaya devam ettiği görüldüğü ve bir kez daha rekor kırıldığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler, bu tehlike sonucunda okyanusların daha fazla ısındığını ve aynı zamanda buzulların da erimeye başladığını ifade etti. Bu noktada BM, Batı Kuzey Amerika ve Avrupa Alpleri’ndeki buzulların bu sene aşırı bir erime ile karşılaştığı aktarıldı. İsviçre’de buzulların son iki yılda kalan hacminden yaklaşık yüzde 10’unu kaybettiği dile getirildi.

Birleşmiş Milletler’in sunmuş olduğu bu rapor büyük bir dikkat topladı. Dünya çapında büyük ses getiren bu gelişme ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, “başımızın ciddi bir belada olduğunu” dile getirdi.