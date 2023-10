Xiaomi 14 Pro ekran özellikleri sızdırıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefonu ile hayranları karşısına çıkacak. Merakla beklenen Xiaomi 14 Pro için geri sayım başlamış durumda. Telefonla alakalı her geçen gün yeni sızıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Gelen son sızıntı, Xiaomi 14 Pro cihazının ekran özelliklerine ışık tutuyor.

Cihazla alakalı ortaya çıkan son sızıntı, Xiaomi 14 Pro’nun etkileyici özelliklere sahip bir ekranla geleceğine işaret ediyor. Ekran ile ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkarken, ayrıca cihazın kısa bir süre önce 120 watt hızlı şarj desteği alacağına ilişkin bir sertifikayla gündeme geldiğini de hatırlatmakta yarar var.

Kartikey Singh adlı bir X kullanıcısının (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşıma göre Xiaomi 14 Pro’nun ekranın yanlarında yalnızca 1 mm’lik kenarlara sahip olacak. Aynı zamanda ekranın geri kalanının da kullanılabilir olması sağlanacak. Amiral gemisi telefonun birçok merak edilen özelliği sızdırıldı.

Xiaomi 14 Pro, maksimum 3 bin nit parlaklığa sahip bir ekran sunacak. Teorik olarak şirket aslında bu parametrede yeni bir rekora imza atacaktı. Fakat pratikte özellikle de günlük kullanım senaryolarında bunun nasıl olacağını bizzat deneyimlemek gerek.

Xiaomi 14 Pro Display Parameters are like a lot of Big Numbers thrown at once

6.7' 120HZ Micro Quad Curved 2K C8 Display

1-120hz LTPO

Gorilla Glass Victus 2

1mm Ultra Narrow Bezels

3000 nits Peak brightness

2k+ hz PWM Dimming

HDR 10+, Full Link Dolby Vision

Pro Colour Tuning

— Kartikey Singh (@That_Kartikey) September 30, 2023