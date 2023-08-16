Xbox Game Pass, Ağustos 2023 oyunlarını duyurdu

Oyun dünyasının öncü şirketlerinden biri olan Microsoft, oyuncular için sunduğu yenilikçi hizmetlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Xbox Game Pass adlı oyun abonelik hizmeti, genişlemeye devam ederek oyun severlerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor.

Xbox Game Pass, oyunculara geniş bir oyun kütüphanesine aylık abonelik ücreti karşılığında erişim sağlama imkanı sunuyor. Bu hizmet sayesinde, kullanıcılar yüzlerce veya binlerce oyun arasından istediklerini seçebilir, indirip yerel olarak oynayabilirler. Xbox konsolları ile Windows 10 ve 11 PC’lerde kullanılabilen bu hizmet, oyunculara platformlar arası esneklik sunarak oyun deneyimini zenginleştiriyor.

Xbox Game Pass Ağustos 2023 oyunları

ABD’li teknoloji devi şirket, Xbox Game Pass’i Ağustos ayında da güncellemeye devam etti. Platforma eklenen yeni oyunlar duyurulurken, aynı zamanda kaldırılacak yapımlar hakkında da kullanıcılara açıklama paylaşıldı.

Buna göre aşağıdaki listede yer alan oyunlar Xbox Game Pass Ağustos 2023 kataloğunda yer alıyor:

Celeste (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Ağustos

A Short Hike (Bulut, Konsol, PC) – 3 Ağustos

Broforce Forever (Bulut, Konsol ve PC) – 8 Ağustos

Limbo (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Ağustos

Airborne Kingdom (Bulut, Konsol ve PC) – 10 Ağustos

Everspace 2 (Bulut ve Xbox Series X|S) – 15 Ağustos

Firewatch (Bulut, Konsol ve PC) – 17 Ağustos

The Texas Chain Saw Massacre (Bulut, Konsol ve PC) – 18 Ağustos

Sea of Stars (Bulut, Konsol ve PC) – 29 Ağustos

Gris (Bulut, Konsol ve PC) – 5 Eylül

Öte yandan, Xbox Game Pass aboneleri Ağustos ayında bazı oyunlara ise veda edecek. 31 Ağustos’tan itibaren platformdan kaldırılacak oyunlar şöyle:

Black Desert (Bulut ve Konsol)

Commandos 3 HD Remaster (Bulut, Konsol ve PC)

Immortality (Bulut, Konsol ve PC)

Nuclear Throne (Bulut, Konsol ve PC)

Surgeon Simulator 2 (Bulut, Konsol ve PC)

Tinykin (Bulut, Konsol ve PC)

Xbox Game Pass paketleri, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitlilik gösteriyor. “Xbox Game Pass for Console” yalnızca konsol oyuncularına yönelik geniş bir oyun koleksiyonu sunarken, “Xbox Game Pass for PC” bilgisayar oyuncularının ihtiyaçlarına hitap ediyor. En kapsamlı seçenek olan “Xbox Game Pass Ultimate” hem konsol hem de PC oyuncularına hitap ederken, bulut oyun hizmeti “xCloud” ile de oyun deneyimini taşınabilir hale getiriyor. Ayrıca, Xbox Live Gold üyeliği ve EA Play üyeliği de bu paket içerisinde sunuluyor.

Xbox Game Pass, yeni oyunların düzenli olarak eklenmesiyle kütüphanesini sürekli olarak güncel tutuyor. Bu sayede oyuncular, en son çıkan oyunları keşfetme ve deneyimleme fırsatını yakalayabiliyorlar. Aynı zamanda, indirimli fiyatlarla oyun satın alma seçeneği ve bazı yeni oyunlara erken erişim avantajı da sunularak, oyuncuların oyun dünyasının nabzını tutmalarına olanak sağlanıyor.

Game Pass Türkiye fiyatı ne kadar?

Microsoft, abonelik hizmetine Haziran ayında okkalı bir zam yapmıştı. Şu anda Xbox Game Pass, Ultimate paketinin aylık 120,99 TL’ye müşterilerine sunuyor. Öte tarafta Bilgisayar ve Konsol sürümü içinse 79,99 TL fiyat biçilmiş durumda.