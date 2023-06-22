Xbox Game Pass fiyatı zamlandı

Teknoloji devi Microsoft’un abonelik tabanlı oyun hizmeti Xbox Game Pass son dönemde fiyatlandırma politikasında yapılan değişiklikler ile gündeme geldi. Xbox Game Pass fiyatı büyük bir zamla karşımıza çıktı. Yeni fiyatlar Xbox Game Pass Konsol ve Ultimate paketlerini içerirken, şimdilik bu fiyat artışından PC paketi etkilenmedi. Bu gelişme ülkemizdeki oyunseverler arasında büyük bir tartışma ve tepki dalgasının ortaya çıkmasına sebep oldu.

Xbox Game Pass ile oyun endüstrisinde adeta bir devrim yaratan Microsoft, abonelerine geniş bir oyun kütüphanesi sunarak, oyuncuların indirme ya da yayın yoluyla dopdolu bir oyun seçeneğine erişmesine katkıda bulunuyordu. Özellikle de son dönemlerde oyun fiyatlarında meydana gelen artış, oyunseverlerin bu tür platformlara yönelmesinin ana sebeplerinden bir tanesi oldu. Fakat maalesef Game Pass’e gelen zam, pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.

Xbox Game Pass fiyatı ne kadar oldu? (2023)

Xbox Game Pass hizmetinin Konsol paketinin fiyatı daha önce 29,99 TL karşılığında satılıyordu. Fakat gelen zamdan sonra bu seçenek 79,99 TL’den listelenmeye başladı. Öte yandan benzer bir zam Xbox Game Pass Ultimate seçeneğinde de karşımıza çıktı. 44,99 TL’lik fiyat etiketiyle listelenen paket, şu anda 120,99 TL karşılığında satın alınabiliyor. Her iki pakette de fiyatlandırmanın aylık seçenekler için geçerli olduğunu belirtmekte yarar var.

Microsoft zamlı fiyatlarını yalnızca Türkiye için değil, Xbox Game Pass’in hizmet verdiği tüm ülkeler için duyurdu. Şirketin önerdiği yeni fiyatlar, bu yıl 13 Ağustos tarihinden itibaren otomatik bir şekilde devreye girecek. Ancak bu noktada tek istisna, yerel yasaların şirketin plan değişikliklerini yalnızca Eylül 2023’ten itibaren gerçekleştirmesini zorunlu kıldığı Almanya olacak.

Microsoft, hizmetin sürekli bir şekilde geliştirilmeye devam edilmesi ve sunulan avantajların değerini yansıtması gerektiği gerekçesiyle bu adımı attı. Bilindiği üzere şirket, oyunlar ve hizmetler konusunda devamlı yatırım yapıyor ve bu nedenle yeni fiyatlandırmanın kaçınılmaz olduğunun altı çiziliyor. Öte yandan gelen son zamların, Game Pass abonelerine sunulan ekstra özelliklerin, artan maliyetlerin bir sonucu olarak daha yüksek bir fiyat gerektirdiği vurgulanıyor.

Şu anda Microsoft, Xbox Game Pass fiyatı için yalnızca Konsol ve Ultimate paketlerinde zam uyguladı. Ancak PC Game Pass için şimdilik herhangi bir fiyat artışı gerçekleştirilmedi. Halihazırda aboneliği bulunan kullanıcılar 13 Ağustos’a kadar bu yeni fiyatlardan etkilenmeyecek. Yeni aboneler ise 6 Temmuz’dan itibaren açıklanan fiyatlarla karşılaşacak.