Steam Machine’in dudak uçuklatan fiyatı resmen açıklandı

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Valve, Steam Machine için ön siparişleri resmen başlattı.

Cihaz, 512 GB'lık taban sürümüyle 1.049 dolardan listeleniyor.

Bu yüksek fiyat etiketi, küresel bileşen krizinden kaynaklanıyor.

Valve uzun zamandır beklenen Linux tabanlı yeni donanımı Steam Machine’in fiyatını resmen açıkladı. Bilgisayar mimarisini konsol rahatlığı ile harmanlayamaya odaklanan bu ürün, ne yazık ki tedarik zinciri sorunlarından dolayı yüksek bir fiyatlandırmayla raflarda boy göstermeye hazırlanıyor.

Cihaz Steam’in resmi internet sitesinde listelenmeye başladı. Bununla birlikte Valve, oyunseverlerin bu donanıma daha rahat bir şekilde ulaşabilmesi için dağıtım sürecinde önemli tedbirler aldı. Karaborsacıların önüne geçmek isteyen firma, platformda rastgele sıralama algoritmasına dayalı bir rezervasyon sistemi oluşturdu.

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Steam Machine fiyatı ne kadar?

Valve’ın yeni cihazı Steam Machine’in fiyatı resmen duyuruldu. 512 GB dahili depolama alanına sahip olan ürünün 1.049 dolar fiyat etiketiyle raflara geleceği doğrulandı. Bu yüksek maliyetin sebebi ise bileşen kıtlığından kaynaklanıyor.

Steam Machine’in lansman fiyatının açıklanmasıyla birlikte Steam üzerinden ön sipariş döneminin başladığı da doğrulandı. Cihazla birlikte ayrıca Steam Controller‘ı da satın almak isteyenlerin 1.128 dolar ödemesi gerekecek. Kontrol cihazının ayrı olarak 99 dolardan satıldığını belirtelim. Valve bu sayede tüketicilere küçük de olsa bir fiyat avantajı sağlıyor.

Valve ayrıca daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar için 2 TB NVMe SSD ile donatılmış bir sürüm de sunacak. Bu durumda fiyat 1.349 dolara yükselirken, Steam Controller ile birlikte sunulan paket 1.428 dolara ulaşıyor. Bonus olarak şirket, cihazın görsel özelleştirmesi için iki ekstra dekoratif plaka da ekleyecek.

Valve’ın açıklamasına göre ilk alıcı dalgasını oluşturmak için rezervasyon sistemi 25 Haziran’a kadar açık kalacak. Bu sürenin ardından katılımcılar kura ile seçilecek ve satın alma işlemini tamamlamak ya da bekleme listesine katılmak için davetiye alacak.

Şirket ayrıca küresel bellek kıtlığının üretimi doğrudan etkilediğini de kabul etti. Dolayısıyla cihaz piyasaya sürüldüğünde mevcut birim sayısı konusunda hala bir garanti yok. Bu durum, bekleme listesinin birçok tüketicinin istediğinden daha uzun olmasına yol açabilir.