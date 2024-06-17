Samsung Galaxy Ring rakibi Amazfit Helio Ring’in Avrupa satışları başladı

Geçen ay Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa sunulan Amazfit Helio Ring akıllı yüzük cihazı nihayet Avrupa pazarında da raflara gelmeye başladı. Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya duyurulacak Samsung Galaxy Ring modeline doğrudan rakip olan ürün şu anda tek tek ya da şirketin akıllı saatleriyle birlikte daha ayrıcalıklı rakamlardan elde edilebiliyor.

Rakiplerine göre daha uygun fiyat etiketine sahip olan akıllı yüzük modeli tüketiciler için cazip bir opsiyon olarak görülüyor. Akıllı saat ile birlikte satın almak isteyenlere üç farklı set sunuluyor. İşte Amazfit Helio Ring’in Avrupa fiyatı ve teknik özellikleri…

Amazfit Helio Ring neler sunuyor?

Kullanıcıların fiziksel aktivitelerini izlemelerine fayda sağlayan Amazfit akıllı yüzük cihazı Zepp uygulaması ile birlikte kullanılabiliyor. Kullanıcılar bu uygulama aracılığıyla uyku performansını izleyebiliyor ve kalp atış hızı gibi önemli sağlık verilerini anlık olarak takip edebiliyor. Zepp Health lideri Wayne Huang cihazla alakalı şu bilgileri paylaşıyor:

“Zepp Health olarak sporcularımızın dinlenme halindeki bileklerine detaylı performans ve sağlık durumu analizi koymak istiyoruz. Artık sporcunun akıllı saatinden ve Amazfit Helio Ring’den gelen verileri sorunsuz bir şekilde entegre eden Zepp uygulamamız sayesinde sporcular tüm verilerine tek bir yerden tam erişime sahip olacak. Bu sadece verileri izlemeyle ilgili değil; sınırları zorlamak, potansiyeli açığa çıkarmak ve atletik mükemmelliği yeniden tanımlamak için her veri parçasından yararlanmakla ilgili önemli faydalar sağlayacak.”

Stres seviyesi takibi ve kan oksijen seviyesi izleme gibi birçok sağlık özelliği ile karşımıza çıkan Amazfit Helio Ring modeli 10 ve 12 beden olarak iki seçenek halinde satılıyor. Bunlar sırasıyla 18,5 mAh ve 20,5 mAh pil kapasitesiyle hizmet veriyor. Tek şarjla 4 gün yetecek boyutta pil ömrü vaat eden akıllı yüzük yalnızca 1 saat 40 dakikada şarj oluyor.

Amazfit Helio Ring’in Avrupa fiyatı

Amazfit’in akıllı yüzüğü Amazfit Helio Ring nihayet Avrupa pazarında satışa sunuldu. Çok yakında Türkiye’ye de gelmesi beklenen yüzük tekli ve set seçenekleriyle şu rakamlardan alıcılara hitap ediyor: