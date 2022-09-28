Rusya’nın en büyük sosyal ağı VK, App Store’dan kaldırıldı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Rusya’ya karşı uygulanan ambargo ve kısıtlamaların sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Rusya’nın en büyük sosyal medya platformu olan VK (VKontakte) platformunun iOS uygulaması App Store’dan kaldırılmış durumda.

Facebook’un Rus alternatifi olarak bilinen ve aylık 100 milyondan fazla kullanıcı sayısı ile Rusya’nın en büyük sosyal ağı ve en çok ziyaret edilen beşinci sitesi olan VK, yaptığı açıklamada iOS uygulamasının ve geliştirici hesaplarının App Store’dan kaldırıldığını duyurdu.

Yapılan basın açıklamasında Apple’ın bazı VK uygulamaların mağazadan kaldırdığını ancak iOS cihazların desteklenmeye devam edeceği belirtildi. Dijital konular ile ilgilenen Rus bakanlığının devlet destekli Rus medyası olan RT’ye yaptığı açıklamada ise VK uygulamalarının ve geliştirici hesaplarının mağazadan kaldırılmasının ardındaki sebebin araştırıldığı ifade edildi. Platformun Android uygulamaları ise halen Google Play’deki yerini koruyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından, geçtiğimiz Mart ayında, ülke içerisinde Facebook, Instagram ve Twitter gibi özellike ABD merkezli platformlar resmi olarak yasaklanmıştı. ABD ise VK Group CEO’su Vladimir Kiriyenko da dahil olmak üzere Rus hükümeti ile ilişkili birçok önemli kişi ve şirkete yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Rusya’daki en büyük sosyal ağ olarak varlığını sürdüren VKontakte, ilk olarak 2006 yılında Pavel Durov tarafından kurulmuştu. Daha sonra ise Rus hükümet ile işbirliği sağlamak istemediğini açıkladığı için kendi kurduğu şirketten kovulmuştu. Durov daha sonra şifrelenmiş mesajlaşma platformu Telegram’ı kurmuştu.

Uygulamanın yüklü olduğu cihazlarda kullanılmaya devam edecek

Apple’ın VK uygulamasını mağazadan kaldırmasıyla birlikte Rus kullanıcılar artık uygulamaya App Store uzerinden erişemeyecek. Hali hazırda cihazlarında VK uygulaması yüklü olan kullanıcılar ise uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Ancak yapılan açıklamaya göre bu kullanıcılar da bildirimleri alma veya ödeme yapma gibi konularda sorun yaşama ihtimali var.

Konuyla ilgili olarak Apple kanadından da herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu yılın başlarında Apple, kendi ürünlerini Rusya sınırları içerisinde satmayı durdurmuş, Rus haber uygulamalarına da ülke dışından erişime kapatmıştı.