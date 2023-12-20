Redmi 13C ‘vergisiz telefon’ fırsatıyla Türkiye’de! İşte fiyatı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı telefon satın almak isteyenler için büyük bir fırsatla geldi. Şirket, kısa bir süre önce Hindistan’da piyasaya sunduğu yeni giriş seviyesi telefonu olan Redmi 13C modelini “vergisiz telefon” avantajıyla Türkiye pazarında satışa sundu.

Xiaomi’nin yeni bütçe dostu telefonu 4G bağlantı desteği ile birlikte şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Fiyat-performans odaklı akıllı telefon modeli, geniş pil kapasitesi sayesinde kullanıcı dostu bir deneyim vaat ediyor. Telefonun öne çıkan özellikleri arasında 50 MP ana kamera, MediaTek tarafından geliştirilen Helio G85 yonga seti ve 6,7 inçlik büyük ekran yer alıyor. Peki ya Redmi 13’nin Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar…

Redmi 13C’nin Türkiye fiyatı

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrenciler için vergisiz telefon kampanyasını duyurarak gençlerin 9 bin 500 TL’ye kadar akılı telefon ve bilgisayarlar için 5 bin 500 TL’ye kadar nakit desteğinden faydalanabileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla alakalı açıklaması şu şekilde olmuştu:

“Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.”

Vergisiz telefon kampanyasıyla Türkiye pazarına giriş yapan Redmi 13C modeli şu anda yalnızca siyah renk seçeneğiyle listeleniyor. 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanı ile gelen model, 8 bin 499 TL fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor. Aynı zamanda Xiaomi’nin resmi internet sitesinde cihaz, 400 TL indirim kuponuyla birlikte satılıyor.

Redmi 13C özellikleri