Uygun fiyatlı ve şık tasarımlı Redmi 13C piyasaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Hindistan pazarında iki yeni giriş seviyesi akıllı telefonunu tanıttı. Şirket, Redmi 13C modelinin 4G ve 5G versiyonlarını piyasaya sundu. Bütçe dostu fiyat etiketlerine sahip olan modeller, göz alıcı tasarımlarıyla şimdiden büyük bir dikkat toplamayı başardı.

Xiaomi’nin yeni telefonları fiyat-performans odaklı bir deneyime kapı aralıyor. Geniş bir ekranla karşımıza çıkan modeller, geniş pil kapasitesiyle kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Öte yandan telefonda ideal bir kamera performansı yer alıyor.

Redmi 13C 4G özellikleri

Ekran: 6,7 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı, HD (1600x720p) çözünürlük kalitesi ve 600 nit’e kadar parlaklık

İşlemci: MediaTek Helio G85

RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB eMMC 5.1 depolama

Ön kamera: 8 MP

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü

Batarya kapasitesi: 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü

Diğer özellikler: Biyometrik okuyucu, 10W şarj cihazı dahil, Bluetooth 5.3, 3,5 mm kulaklık girişi

Redmi 13C 5G özellikleri

Ekran: 6,7 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı, HD (1600x720p) çözünürlük kalitesi ve 600 nit’e kadar parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus

RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM

4 GB, 6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB eMMC 5.1 depolama

128 GB ve 256 GB eMMC 5.1 depolama Ön kamera: 8 MP

Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Batarya kapasitesi: 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü

Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü Diğer özellikler: Biyometrik okuyucu, 10W şarj cihazı dahil, Bluetooth 5.3, 3,5 mm kulaklık girişi

Redmi’nin yeni fiyat-performans telefonları tanıtıldı

Yeni Redmi modelleri HD çözünürlük kalitesi, 90 Hz yenileme hızı ve Corning Gorilla Glass cam koruma teknolojisine sahip 6,74 inç IPS LCD ekranla geliyor. 18 watt hızlı şarj desteğine sahip modellerde 5.000 mAh pil kapasitesi sunuluyor. 4G ve 5G modellerin tasarımı neredeyse birebir aynı tutulurken, 5G’de çift kamera, 4G’de ise üçlü kameradan faydalanılıyor.

Redmi 13C 4G modeli MediaTek tarafından geliştirilen Helio G85 çipinden güç alıyor. Cihazın 5G sürümünde ise Dimensity 6100 Plus çipi kullanılıyor. 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM kapasitesi sunan modellerde 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı tercih ediliyor. Cihazlar kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzüyle hizmet veriyor.

Serinin 5G modelinde 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü kullanılıyor. 4G modelinde buna ek olarak ayrıca 2 MP’lik bir makro lens bulunuyor. Ön kısımda ise 8 MP selfie kamerası tercih ediliyor. 5G modelin ön kamerasındaysa 5 MP’lik bir lens yer alıyor.

Redmi 13C fiyatı

İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkacak modeller, 12 Aralık’ta raflara gelmeye başlayacak. 4G model 8 bin 999 Hindistan Rupisi (vergiler hariç yaklaşık 3 bin TL) fiyat etiketiyle sunulacak. Serinin 5G modelinde ise başlangıç fiyatı 10 bin 999 Hindistan Rupisi (vergiler hariç yaklaşık 3 bin 800 TL) olarak açıklandı.