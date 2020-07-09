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MSI CEO’su Sheng-Chang Chiang yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti

Şirket binasının yedinci katından düşen Chiang (56) hayatını kaybetti.

Barış Mancar
Görsel: telepolis.pl

MSI‘in başkanı ve CEO’su olarak görevini sürdüren Sheng-Chang Chiang (56), merkez MSI binasının yedinci katından düşerek hayatını kaybetti.

Tayvan’daki haber kaynaklarına göre Sheng-Chang Chiang, Tayvan’ın kuzey bölgesinde bulunan MSI’in merkez binasının yedinci katında bulunuyordu. Şirketin garaj kısmından gelen çığlıkların üzerine güvenlik görevlerinin olay yerine gitmesiyle birlikte Sheng-Chang Chiang’ın yerde yattığı görüldü. Hastaneye kaldırılan Chiang, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 56 yaşında hayatını kaybetti.

Görsel: ET Today

“Charles Chiang” ismiyle de tanınan Sheng-Chang Chiang, 2019’a kadar şirketin bilgisayar biriminin başına geçmiş ve anakart ve grafik kartları konusunda şirketin gösterdiği başarılara imzasını atmıştı. 2019’un Ocak ayından itibaren ise şirketin CEO’su olarak görevini sürdürüyordu.

KAYNAKTechPowerUp

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