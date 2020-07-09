MSI CEO’su Sheng-Chang Chiang yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti

MSI‘in başkanı ve CEO’su olarak görevini sürdüren Sheng-Chang Chiang (56), merkez MSI binasının yedinci katından düşerek hayatını kaybetti.

Tayvan’daki haber kaynaklarına göre Sheng-Chang Chiang, Tayvan’ın kuzey bölgesinde bulunan MSI’in merkez binasının yedinci katında bulunuyordu. Şirketin garaj kısmından gelen çığlıkların üzerine güvenlik görevlerinin olay yerine gitmesiyle birlikte Sheng-Chang Chiang’ın yerde yattığı görüldü. Hastaneye kaldırılan Chiang, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 56 yaşında hayatını kaybetti.

“Charles Chiang” ismiyle de tanınan Sheng-Chang Chiang, 2019’a kadar şirketin bilgisayar biriminin başına geçmiş ve anakart ve grafik kartları konusunda şirketin gösterdiği başarılara imzasını atmıştı. 2019’un Ocak ayından itibaren ise şirketin CEO’su olarak görevini sürdürüyordu.