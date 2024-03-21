Microsoft’un ilk “yapay zeka bilgisayarları” Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 duyuruldu

Teknoloji devi Microsoft, “ilk yapay zeka bilgisayarları” olarak lanse ettikleri Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 cihazlarını piyasaya tanıttı. Microsoft’un yeni cihazları Intel Core Ultra çiplerden güç alarak üst düzey bir performansa ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte cihazlar yenilenen tasarımlarıyla da ilgi odağı haline geliyor.

Üstün yapay zeka yetenekleriyle öne çıkacak olan cihazlar, Windows Copilot için özel bir tuşa sahip olacak. Gelişmiş entegrasyon desteğiyle dikkat yaratacak modeller, AI işlevlerine hızlı bir şekilde erişme olanağına ulaşacak.

Microsoft Surface Pro 10 özellikleri

Surface Pro 10 modelinde Intel’in en yeni çipleri yer alarak olağanüstü bir performans sunulacak. Core Ultra 5 135U ve Core Ultra 7 165U CPU’larıyla gelen modelde 64 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD depolama destekleri bulunacak.

48 Wh pil kapasitesine sahip olan Microsoft Surface Pro 10 en zorlu koşullarda bile 19 saate kadar batarya performansı vadediyor. Kullanıcıların çıkarılabilir klavyede özel Windows Copilot tuşundan yararlanabileceği modelde ayrıca işletim sisteminin bulut sürümü Windows 365 entegrasyonu da sunuluyor.

13 inç IPS LCD ekrana sahip olan cihazda 2880 x 1920 piksel çözünürlük kalitesi yer alıyor. 120 Hz yenileme hızyıla gelen modelde görüntüleme deneyimi konusunda Surface Pro 9 ile oldukça benzerlik bulunuyor. Fakat yine de ekranda daha yüksek parlaklık oranı ve özel bir yansıma önleyici katman gibi farklılıklar yer alıyor.

İşletmeler için de önemli özellikler sunan cihazda aynı zamanda ilk defa Intel işlemcili bir modelde 5G ağları için isteğe bağlı destek sağlanıyor. Microsoft’un “en iyi PC web kamerası” olarak ifade ettiği kamerada ekran kartı ve işlemcili herhangi bir şekilde zorlamadan arka plan bulanıklığı ve gürültü engelleme gibi ilgi çekici özelliklere sahip olan Studio Effect desteği karşımıza çıkıyor. 144 derecelik geniş görüş açısına sahip modelde 1440 piksel çözünürlükte görüntü elde ediliyor.

Microsoft Surface Laptop 6 özellikleri

Microsoft’un bugün tanıttığı bir diğer cihaz olan Surface Laptop 6 ise içten dışa yeniden tasarlanarak üst düzey bir performansa kapı aralıyor. Intel Core Ultra 5 135H ve Intel Core Ultra 7 155H çipleriyle gelen modelde 64 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar M.2 NVMe PICe 4.0 SSD depolama desteği sunuluyor.

Tıpkı Microsoft Surface Pro 10 gibi Copilot için özel bir klavyede özel bir tuşa sahip olan Surface Laptop 6 modelinde Windows 365 ile de güçlü bir entegrasyona yer veriliyor. 47 Wh pil gücüyle dikkat çeken modelde, serinin bir önceki modeli olan Surface Laptop 5’e göre ekran konusunda büyük yenilikler karşımıza çıkıyor.

13,5 inç ve 15 inç IPS LCD seçenekleriyle gelen dizüstü bilgisayar, aynı zamanda sırasıyla 2256 x 1504 piksel ve 2496 x 1664 piksel çözünürlük kalitesi sağlayacak.

Surface Pro 10’a göre daha düşük kaliteli bir web kamerasına sahip olan cihazda 1080 piksellik bir kamera taşınıyor. Windows Studio Effects desteğiyle gelen model, yine de geçen yıl çıkan 720 piksel kameralı selefine göre daha gelişmiş bir deneyim yaratıyor.

Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 fiyatları

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft Surface Pro 10 ve Laptop 6 modelleri ön siparişe sunulmuş durumda. 9 Nisan tarihinde şirketlere özel olarak sunulacak model, 1.199 dolar fiyat etiketiyle listelenecek.