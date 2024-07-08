Microsoft ofisinde Android telefon kullanmak yasaklandı! Herkes iPhone’a geçecek

Teknoloji devi Microsoft dikkat çeken bir karar alarak Çin’deki ofislerinde çalışanlarının Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon cihazlarını kullanmalarını yasakladı. Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre kısa süre önce bu kararı çalışanlarına ileten şirket, bünyesinde yer alan tüm çalışanlarının bu yılın Eylül ayına kadar bir iPhone modeline geçmelerini tavsiye ediyor.

Microsoft’un almış olduğu bu dikkat çekici karar güvenlik önlemleriyle ilişkilendiriliyor. Android cihazların gizlilik ve güvenliğini sorgulayan şirket bu konuda Apple’a güvendiğini açık bir şekilde belli ediyor. Önümüzdeki aylarda Çin’deki ofisinde tüm çalışanlarının iPhone’a geçmesini isteyen firma, Çin merkezli Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo ve OnePlus gibi markaların bile yasaklanacağını aktarıyor.

Microsoft çalışanlarını iPhone 15’e yönlendiriyor

Bloomberg’in haberine göre Microsoft’un Çin ofisinde çalışanlarının iş yerinde yalnızca iPhone kullanmalarını zorunlu kılan politika değişikliği Eylül ayından itibaren geçerli hale gelecek. Bu kararla birlikte çalışanlar gizlilik ve güvenlik konusunda daha sorunsuz bir süreç yaşamak için iPhone 15 kullanmaya başlayacak. Apple’ın amiral gemisi akıllı telefonu Microsoft Authenticator ve Identity Pass gibi uygulamaları güvenli bir şekilde çalıştırması nedeniyle şirket için öne çıkıyor.

Bilindiği üzere Çinli akıllı telefon markaları, ülkede Google Play Store hizmetlerine erişim sağlayamıyor. Huawei ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri, Çin’de ne yazık ki birçok popüler uygulama ve hizmetin yasaklı olması nedeniyle kullanıcıları kendi alternatif platformlarına yönlendiriyor. Tüm bu sınırlamaların üstesinden gelmek için Microsoft, personellerinin tamamının iPhone kullanmasını talep ediyor.

Microsoft, Eylül ayında kadar tamamlanması beklenen süreç için şimdiden hazırlığa geçmiş durumda. İddialara göre şirket, ofiste şu anda çalışanların Android telefonlarını almak için bazı toplama noktaları bulunduruyor. Bu çalışanlara en kısa sürede bir iPhone 15 tedarik edileceği ifade ediliyor.

Microsoft’un Çin’de uygulayacağı bu ilginç karar ülkede büyük bir dikkat topladı. Bilindiği üzere Çin yönetimi geçen yılın sonlarında tüm hükümet yetkililerinin iPhone kullanmasını yasaklayan bir tedbir uygulamıştı. Dolayısıyla Microsoft cesur bir hamlede bulundu ve adeta ülke yönetimine gözdağı verdi.

Çin’de yalnızca Ar-Ge alanında 6 binden fazla çalışana sahip olan Microsoft şirketi, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki en büyük araştırma ve geliştirme merkezini Çin’de barındırıyor. Ülkede büyük bir yatırıma sahip olan firma, son kararıyla ABD-Çin arasında devam eden gerginliği yeniden hareketlendirmiş gibi görünüyor.

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