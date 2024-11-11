LG’den geleceğin teknolojisi: Dünyanın ilk genişletilebilir mikro LED ekranı tanıtıldı

LG sıra dışı bir teknoloji ile karşımıza çıktı. Şirket yüzey alanını yüzde 50’ye kadar artırabilen dünyanın ilk genişletilebilir mikro LED ekranı ile dikkatleri üzerinde topladı. LG Display ekibi alt tabaka için kullanılan yenilikçi bir plastik malzeme sayesinde inovasyonunun 12 inçlik bir diyagonalden etkileyici bir şekilde 18 inçe kadar nasıl çıkabileceğini gözler önüne serdi.

“Geleceğin teknolojisi” olarak da nitelendirilen bu yenilik, 10 binden fazla esnemeden sonra bile yüksek dayanıklılık sağlayan 40 mikrometre mikro LED pikseller sayesinde mümkün oluyor. Bu etkileyici panel, 100 ppi çözünürlüğe sahip görüntü kalitesini, aşırı sıcaklıklar gibi zor koşullar altında veya şok ve düşmelerden sonra bile korumayı başarıyor.

LG’nin yenilikçi teknolojisi, farklı koşullarda inovatif bir kullanıma olanak tanıyor. Ekranın sadece düz ve sert değil; aynı zamanda sarılabilir, katlanabilir ve gerilebilir olduğuna dikkat çekiliyor. Öte yandan bu teknolojinin farklı yüzeylere veya durumlara adapte edilebilir olduğunu da eklemekte fayda var.

Genişletilebilir mikro LED ekran hangi alanlarda kullanılabilir?

LG yeni teknolojisini farklı alanlarda karşımıza çıkarmayı hedefliyor. Şirketin entegre ekranlı bir giysi koleksiyonu sunmak için bir tasarımcıyla işbirliği yaptığı söyleniyor. Bu ortaklık, rahatça giyilebilmesinin yanı sıra küçük, özelleştirilebilir, esnek ve darbelere dayanıklı bir ekrana sahip olmanızı sağlayan bir tişört ile hayata geçirilecek.

Ayrıca teknolojinin potansiyel kullanım alanları bununla da sınırlı kalmayacak. LG bu esneyebilir ekranların arabalara entegre edilebileceği bir gelecek hayal ediyor. Belki de doğrudan ekranda basılabilen sanal düğmeler göstererek sürücüler için daha dokunsal ve sezgisel bir deneyim sunulabileceği vurgulanıyor.

Dünyanın ilk genişletilebilir mikro LED ekranı olarak lanse edilen yeni teknoloji birçok farklı alanda hayat bulabilir gibi görünüyor. Bununla alakalı bir başka örnek ise önemli bilgileri gerçek zamanlı olarak gösterebilen ekranlarla donatılabilecek kolluk kuvvetleri üniformaları olarak belirtiliyor.

Yeni mikro LED ekran teknolojisinin avantajları uyarlanabilirlik ve dayanıklılıkla sınırlı değil. LG’nin genişletilebilir ekranı, teknoloji dünyasında tamamen yeni bir kategori olan gerilebilir cihazlar için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Katlanabilir cihazlara olan ilgi arttıkça, genişletilebilir ekranlar da teknoloji dünyasında bir sonraki trend haline gelebilir gibi görünüyor.

LG Display CTO’su ve İcra Başkan Yardımcısı Soo-young Yoon, “Güney Kore endüstrisi, akademi ve araştırma paydaşları arasındaki yakın iş birliği yoluyla sürdürülebilir bir gelecek ekran ekosistemi inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Peki ya siz LG Display’in bu sıra dışı inovasyonuyla ilgili neler düşünüyorsunuz?