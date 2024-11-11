Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    LG’den geleceğin teknolojisi: Dünyanın ilk genişletilebilir mikro LED ekranı tanıtıldı

    LG Display sıra dışı bir teknolojiye imza atarak dünyanın ilk genişletilebilir mikro LED ekranını tanıttı.
    LG Display genişletilebilir mikro LED ekran
    Görsel: LG Display

    LG sıra dışı bir teknoloji ile karşımıza çıktı. Şirket yüzey alanını yüzde 50’ye kadar artırabilen dünyanın ilk genişletilebilir mikro LED ekranı ile dikkatleri üzerinde topladı. LG Display ekibi alt tabaka için kullanılan yenilikçi bir plastik malzeme sayesinde inovasyonunun 12 inçlik bir diyagonalden etkileyici bir şekilde 18 inçe kadar nasıl çıkabileceğini gözler önüne serdi.

    “Geleceğin teknolojisi” olarak da nitelendirilen bu yenilik, 10 binden fazla esnemeden sonra bile yüksek dayanıklılık sağlayan 40 mikrometre mikro LED pikseller sayesinde mümkün oluyor. Bu etkileyici panel, 100 ppi çözünürlüğe sahip görüntü kalitesini, aşırı sıcaklıklar gibi zor koşullar altında veya şok ve düşmelerden sonra bile korumayı başarıyor.

    LG’nin yenilikçi teknolojisi, farklı koşullarda inovatif bir kullanıma olanak tanıyor. Ekranın sadece düz ve sert değil; aynı zamanda sarılabilir, katlanabilir ve gerilebilir olduğuna dikkat çekiliyor. Öte yandan bu teknolojinin farklı yüzeylere veya durumlara adapte edilebilir olduğunu da eklemekte fayda var.

    Genişletilebilir mikro LED ekran hangi alanlarda kullanılabilir?

    LG yeni teknolojisini farklı alanlarda karşımıza çıkarmayı hedefliyor. Şirketin entegre ekranlı bir giysi koleksiyonu sunmak için bir tasarımcıyla işbirliği yaptığı söyleniyor. Bu ortaklık, rahatça giyilebilmesinin yanı sıra küçük, özelleştirilebilir, esnek ve darbelere dayanıklı bir ekrana sahip olmanızı sağlayan bir tişört ile hayata geçirilecek.

    Ayrıca teknolojinin potansiyel kullanım alanları bununla da sınırlı kalmayacak. LG bu esneyebilir ekranların arabalara entegre edilebileceği bir gelecek hayal ediyor. Belki de doğrudan ekranda basılabilen sanal düğmeler göstererek sürücüler için daha dokunsal ve sezgisel bir deneyim sunulabileceği vurgulanıyor.

    LG genişletilebilir mikro LED ekran
    Görsel: LG Display

    Dünyanın ilk genişletilebilir mikro LED ekranı olarak lanse edilen yeni teknoloji birçok farklı alanda hayat bulabilir gibi görünüyor. Bununla alakalı bir başka örnek ise önemli bilgileri gerçek zamanlı olarak gösterebilen ekranlarla donatılabilecek kolluk kuvvetleri üniformaları olarak belirtiliyor.

    Yeni mikro LED ekran teknolojisinin avantajları uyarlanabilirlik ve dayanıklılıkla sınırlı değil. LG’nin genişletilebilir ekranı, teknoloji dünyasında tamamen yeni bir kategori olan gerilebilir cihazlar için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Katlanabilir cihazlara olan ilgi arttıkça, genişletilebilir ekranlar da teknoloji dünyasında bir sonraki trend haline gelebilir gibi görünüyor.

    LG Display CTO’su ve İcra Başkan Yardımcısı Soo-young Yoon, “Güney Kore endüstrisi, akademi ve araştırma paydaşları arasındaki yakın iş birliği yoluyla sürdürülebilir bir gelecek ekran ekosistemi inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

    Peki ya siz LG Display’in bu sıra dışı inovasyonuyla ilgili neler düşünüyorsunuz?

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.