Karanlık modun karanlık yüzü: Aslında pil düşmanı mı?

Karanlık mod özelliği son yıllarda pek çok internet sitesi ve uygulamada benimsendi.

Birçok kullanıcı bu özelliği pil tasarrufu elde etmek için kullanıyor.

BBC tarafından gerçekleştirilen son araştırma, karanlık modun gerçekten de pil tasarrufuna yardımcı olup olmayacağını bizlere gösteriyor.

Son yıllarda pek çok uygulama ve internet sitesinde oldukça popüler hale gelen karanlık mod özelliği daha sağlıklı bir pil deneyimi için rağbet görüyor. Batarya tasarrufu sağlaması açısından öne çıkan bu seçeneğin gerçekten işe yarayıp BBC’nin yeni bir araştırmasında sorgulanıyor.

BBC Research & Development’a göre üreticiler karanlık moddan elde edilen enerji tasarrufu vaatlerini yalnızca kendi uygulamalarının, internet sitelerinin ya da tarayıcılarının işleyişine dayanarak yapıyor. Bu özellik kullanıcı davranışlarını dikkate almıyor. Bu yüzden ekip bunu kendi üzerinde test etmeye karar vererek bizlere dikkat çekici sonuçlar sunuyor.

Karanlık mod pil tasarrufu için gerçekten iyi bir çözüm mü?

Testi gerçekleştirmek için birkaç kişiden BBC grubunun internet sitelerinden birine önce açık modda, sonra da koyu modda göz atmaları isteniyor. Katılımcıların ekran parlaklığını gözlerine hoş gelecek şekilde diledikleri gibi ayarlamalarına izin veriliyor.

Katılımcıların yüzde 80’i karanlık modda ekran parlaklığını önemli ölçüde artırdı. Hatta bazı durumlarda dizüstü bilgisayarın daha az parlaklıkla aydınlık moda göre daha fazla pil tüketmeye başladığı seviyelere kadar çıktı.

Görünen o ki pek çok kullanıcı göz konforu için karanlık modu tercih ediyor. Fakat giderek dijitalleşen bir dünyada genel enerji tüketimi konusunda endişe duyan kişi sayısı artıyor. BBC cihazlarımızın pillerini nasıl kullandığını daha iyi anlayarak nasıl tasarruf edeceğimizi öğrenmemiz gerektiğini vurguluyor.

Araştırma grubu, “Yapmamız gereken şey, çevrimiçi olduğumuzda cihazlarımızın tam olarak neyin enerji tükettiğini daha iyi anlamak” dedi ve sözlerine şunları ekledi: “Ekibimiz bunun üzerinde çalışıyor. Böylece enerji tüketiminin genel dijital ayak izini azaltmamızı sağlayacak kanıta dayalı değişiklikler yapabiliriz.”

Ayrıca yine aynı araştırmada, internet sitelerinin daha duyarlı olacak şekilde optimize edilmesinin ve aktarılan veri miktarının pil tüketimi üzerindeki etkileri de sorgulandı. Fakat burada anlamlı bir korelasyon bulunamadı.