Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Karanlık modun karanlık yüzü: Aslında pil düşmanı mı?

    Karanlık mod gerçekten de pil tasarrufu sağlamamıza yardımcı oluyor mu? BBC ekibi bu konuda bir test gerçekleştirdi.
    Karanlık mod
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Karanlık mod özelliği son yıllarda pek çok internet sitesi ve uygulamada benimsendi.
    • Birçok kullanıcı bu özelliği pil tasarrufu elde etmek için kullanıyor.
    • BBC tarafından gerçekleştirilen son araştırma, karanlık modun gerçekten de pil tasarrufuna yardımcı olup olmayacağını bizlere gösteriyor.

    Son yıllarda pek çok uygulama ve internet sitesinde oldukça popüler hale gelen karanlık mod özelliği daha sağlıklı bir pil deneyimi için rağbet görüyor. Batarya tasarrufu sağlaması açısından öne çıkan bu seçeneğin gerçekten işe yarayıp BBC’nin yeni bir araştırmasında sorgulanıyor.

    BBC Research & Development’a göre üreticiler karanlık moddan elde edilen enerji tasarrufu vaatlerini yalnızca kendi uygulamalarının, internet sitelerinin ya da tarayıcılarının işleyişine dayanarak yapıyor. Bu özellik kullanıcı davranışlarını dikkate almıyor. Bu yüzden ekip bunu kendi üzerinde test etmeye karar vererek bizlere dikkat çekici sonuçlar sunuyor.

    Karanlık mod pil tasarrufu için gerçekten iyi bir çözüm mü?

    Testi gerçekleştirmek için birkaç kişiden BBC grubunun internet sitelerinden birine önce açık modda, sonra da koyu modda göz atmaları isteniyor. Katılımcıların ekran parlaklığını gözlerine hoş gelecek şekilde diledikleri gibi ayarlamalarına izin veriliyor.

    Katılımcıların yüzde 80’i karanlık modda ekran parlaklığını önemli ölçüde artırdı. Hatta bazı durumlarda dizüstü bilgisayarın daha az parlaklıkla aydınlık moda göre daha fazla pil tüketmeye başladığı seviyelere kadar çıktı.

    Karanlık mod ve pil tasarrufu
    BBC Research & Development’ın “karanlık mod” testi

    Görünen o ki pek çok kullanıcı göz konforu için karanlık modu tercih ediyor. Fakat giderek dijitalleşen bir dünyada genel enerji tüketimi konusunda endişe duyan kişi sayısı artıyor. BBC cihazlarımızın pillerini nasıl kullandığını daha iyi anlayarak nasıl tasarruf edeceğimizi öğrenmemiz gerektiğini vurguluyor.

    Araştırma grubu, “Yapmamız gereken şey, çevrimiçi olduğumuzda cihazlarımızın tam olarak neyin enerji tükettiğini daha iyi anlamak” dedi ve sözlerine şunları ekledi: “Ekibimiz bunun üzerinde çalışıyor. Böylece enerji tüketiminin genel dijital ayak izini azaltmamızı sağlayacak kanıta dayalı değişiklikler yapabiliriz.

    iPhone pil ömrü uzatma yöntemleri (En pratik ipuçları)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone pil ömrü uzatma yöntemleri (En pratik ipuçları)

    Ayrıca yine aynı araştırmada, internet sitelerinin daha duyarlı olacak şekilde optimize edilmesinin ve aktarılan veri miktarının pil tüketimi üzerindeki etkileri de sorgulandı. Fakat burada anlamlı bir korelasyon bulunamadı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.