iPhone’lar için yeni iOS 17.4 Beta 3 güncellemesi çıktı

Apple bugün iPhone cihazları için yeni özellikler vaat eden iOS 17.4 Beta 3 güncellemesini piyasaya sürdü. Apple’ın geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcıların erişimine sunulan Beta güncellemesi, şimdiden büyük bir ilgi topladı. Şirket beklenen güncellemeyi, iOS 17.4 Beta 2’nin yayınlanmasından tam bir hafta sonra getirdi.

Elbette ki Apple yalnızca iPhone kullanıcılarını düşünmedi. Bunun yanı sıra şirketten iPad, Apple Watch ve Mac cihazları için de beklenen yeni güncellemeler yayınlandı. iPadOS 17.4, watchOS 10.4 ve macOS 14.4’ün yeni Beta güncellemeleri kullanıcılarla buluştu.

iOS 17.4, Apple kullanıcıları için önemli bir dönüm noktası olacak

Çok yakında kararlı sürümleriyle kullanıcıların karşısına çıkması beklenen iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemeleri şimdiden büyük bir sabırsızlık yarattı. Apple cihazlarında pek çok radikal değişikliğe ev sahipliği yapacak olan yazılımlar, özellikle de Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyum sağlamak adına iPhone ve iPad cihazlarını daha özgür bir hale getirmeye katkıda bulunacak.

iOS 17.4 güncellemesi ile birlikte Apple, Avrupa Birliği’nde yaşayan iPhone ve iPad kullanıcılarının artık App Store dışında alternatif mağazalardan da yararlanabilmelerine olanak sağlayacak. Uygulama içi ödeme opsiyonlarını daha zengin bir hale getirecek olan firma, geliştiricilerin alternatif ödeme yöntemlerinden faydalanmasına izin verecek. Öte taraftan yine AB bölgesinde kullanıcıların varsayılan web tarayıcılarını değiştirmelerine de ilk defa olanak tanınacak.

Büyük bir merakla beklenen iOS 17.4 güncellemesi ile gelecek yenilikler arasında ayrıca birbirinden ilgi çekici yeni emojiler, podcast yayınları için transkriptler, Siri sohbetlerinde değişiklikler, çok sayıda hata düzeltmesi ve güvenlik iyileştirmesi yer alacak.

Apple’ın şimdiye kadarki politikasında büyük bir kırılmaya sebep olacak yeni iOS güncellemesi için geri sayım başladı. Şu anda geliştirici profiline sahip kullanıcılar iOS 17.4 Beta 3 güncellemesini indirebilirken; herkese açık kararlı sürümün ise Mart ayının başlarında kullanıcılarla buluşacağı düşünülüyor.

Yeni iPadOS, watchOS ve macOS güncellemeleri de geldi

Geliştirici hesabına sahip Apple kullanıcıları şu anda iOS 17.4 Beta 3 güncellemesini Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri sayfasından kolaylıkla indirebilir. Aynı işlem iPad kullanıcıları için de geçerlidir. Öte yandan şirketin watchOS ve macOS için de yeni güncellemeler yayınladığını belirtmekte yarar var.

watchOS 10.4 Beta 3 güncellemesi, Apple Watch sahipleri için birçok ilgi çekici özellik kazandıracak. macOS 14.4 de yine Avrupa Birliği’nde geçerli olan önemli değişiklikleri bünyesinde taşıyacak.