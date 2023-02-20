Infinix INBook Y1 Plus uygun fiyatı ile tanıtıldı

Infinix INBook Y1 Plus tanıtıldı. Giriş seviyesi donanımı ile dikkatleri üzerine çeken dizüstü bilgisayar modeli, daha ziyade temel görevleri yerine getirmek üzere tasarlandı. Intel Core i3 işlemciye sahip cihaz, en yaygın günlük etkinliklerin üstesinden gelmek için yeterli özelliklere ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla nispeten bütçe dostu olarak kabul edilebilecek bir fiyat etiketi tüketicileri bekliyor.

Infinix’in yeni dizüstü bilgisayar modeli, şık bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Cihazın kapak kısmında, bölgenin geri kalanından farklı bir yüzeyde yatay şerit dikkat topluyor. #ThinkBigger etiketi ile duyurulan model gümüş, gri ve mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor.

Infinix INBook Y1 Plus özellikleri

Göz alıcı bir tasarıma sahip olan Infinix imzalı laptop modeli, Full HD çözünürlüğe, yüzde 86 sRGB renk gamı kapsamına ve 250 nit parlaklığa sahip olan 15,6 inç ekranla geliyor. Arkadan aydınlatmalı klavye ile eşsiz bir deneyime ev sahipliği yapan model, alüminyum yapısıyla dayanıklılığını da gösteriyor.

Infinix INBook Y1 Plus modeli 3,4 GHz’e kadar hızlarda çalışan bir Intel Core i3-1005G1 işlemciyi bünyesinde taşıyor. Öte yandan 8 GB RAM kapasitesi ve NVMe PCIe 3.0 SSD üzerinde 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı opsiyonları sunuluyor. Bağlantı noktası setinde iki USB 3.0, bir USB-C ve son olarak bir HDMI desteği yer alıyor.

Görüntülü aramalar için başarılı bir şekilde hizmet verdiği öne sürülen 2 MP’lik bir web kamerası ile karşımıza çıkan Infinix cihazı, aynı zamanda video konferans görüşmelerine yardımcı olmak için bir gürültü azaltma sistemini destekleyen iki dahili mikrofon taşıyor. Batarya kısmında ise 50 Whr kapasite dikkat toplarken, bununla birlikte kullanıcıların 10 saate kadar şarj dolumuna ihtiyaç duymadan dizüstü bilgisayar deneyimini yaşayabileceği vaat ediliyor.

65 watt’a kadar şarj cihazları ile uyum sağlayan Infinix INBook Y1 Plus modelinin kutusundan 45 watt’lık güce sahip bir şarj cihazı çıkıyor. Öte taraftan yüzde 0’dan yüzde 75’e yaklaşık olarak bir saat içinde şarj dolumu yapabileceği iddia ediliyor.

İlk olarak Hindistan’da satışa çıktı

Şu anda yalnızca Hindistan pazarında satışa sunulan Infinix dizüstü bilgisayarı, çok yakında küresel pazarda da boy göstermeye başlayacak. Açıklanan bilgilere göre cihazın 256 GB dahili depolama alanına sahip olan seçeneği 29.990 Hindistan Rupisi karşılığında satılıyor. Küresel sürüm ise 32.990 Hindistan Rupisi fiyat etiketi ile raflarda boy gösterecek.