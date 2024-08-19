Huawei Smart TV V5 dudak uçuklatan fiyatıyla piyasaya çıktı

Huawei bugün Çin pazarında yeni bir akıllı televizyon cihazıyla karşımıza çıktı. Şirketin bugüne kadarki en büyük akıllı TV modeli olarak lanse edilen Huawei Smart TV V5, 98 inçlik devasa ekranıyla dikkatleri üzerinde topladı. Daha önce markanın tanıttığı 75 inç ve 85 inçlik modellerin yanına katılarak şirketin ürün portföyünü genişleten yeni cihaz Çin’de satışa çıktı.

Şu anda yalnızca Çin pazarında satışa çıkan yeni akıllı TV modelinin global pazarda raflara gelip gelmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 98 inçlik olağanüstü ekranı, Super MiniLED 4K panelle gelişmiş görüntüleme deneyimi ve HarmonyOS 4 işletim sistemiyle işlevsel kullanıcı deneyimi olarak karşımıza çıkıyor. İşte Huawei Smart TV V5’in özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Huawei Smart TV V5 özellikleri

Huawei’nin yeni akıllı TV cihazı etkileyici bir ekran deneyimi vaat ediyor. Super MiniLED Ultra HD ekranla karşımıza çıkan cihaz, 98 inçlik büyük yapısıyla göz alıcı ve konforlu bir deneyime kapı aralıyor. Gelişmiş kontrast desteği adına arkadan aydınlatmalı bir moda sahip olan 4K çözünürlüklü cihaz 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Son derece canlı ve detaylı görüntüler ortaya koymayı vadeden ürün %95 DCI-P3 renk gamı, 750 nit tipik parlaklık ve 2.000 nit tepe parlaklıkla karşımıza çıkıyor.

Şık tasarımı ve güçlü özellikleri ile öne çıkan akıllı televizyon modeli Huawei’nin kendi bünyesinde geliştirilen HarmonYOS 4 işletim sistemi ile çalışacak. Huawei Smart TV V5 cihazında Honghu Swan 900 çipiyle donatılacak. 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak model 64 GB dahili depolama alanı sunacak. Gelişmiş bir ses deneyimi vaat eden akıllı TV, çift sürücülü bir hoparlör sistemiyle kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralayacak.

Huawei’nin Çin pazarında tüketicilere sunulan yeni akıllı televizyonu yenilenen Wireless Remote Control kumandasıyla birlikte geliyor. HDMI 2.0, HDMI 2.1, USB bağlantı girişi, ethernet, ses girişi ve görüntülü sohbetler için yapay zeka (AI) ile güçlendirilen bir kamerayla karşımıza çıkıyor.

Huawei Smart TV V5 fiyatı

Kullanıcılar için bir dizi ilgi çekici özelliğe ev sahipliğinde bulunan HUSDGSFDJ içerik süresi kontrolü, oturma pozisyonu ve göz koruması gibi özellikleri karşımıza çıkarıyor. Yapay zeka ile güçlendirilen özelliklere sahip cihaz 2176,2 x 1256 x 65 mm boyutlarına sunuluyor.

Şu anda Çin pazarında satışa çıkan model yaklaşık 4 bin 889 dolar fiyat etiketiyle raflarda boy gösteriyor. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 165 bin TL’ye tekabül ediyor.