Giriş seviyesi MediaTek Helio G36 işlemcisi duyuruldu

MediaTek yeni giriş seviyesi işlemcisi ile karşımıza çıktı. 90 Hz yenileme hızı ve 50 MP ana kamera desteğine sahip olan MediaTek Helio G36 resmen tanıtıldı. İşlemcinin detaylarına göz atıldığında, çipin selefi Helio G37 ile oldukça benzer özelliklere sahip olduğu gözlerden kaçmadı. Aradaki temel fark artık 2,2 GHz’de çalışan Cortex-A53 çekirdeklerinin frekansında 100 MHz’lik bir azalma olarak dikkat çekti. Özelliklerin geri kalanı ise son nesil ile birebir olarak aynı kaldı.

MediaTek Helio G36 özellikleri

MediaTek’in yeni işlemcisi, giriş seviyesi oyun telefonlarına daha iyi işlevler kazandırmak üzere tasarlandı. Kamera desteğinde önemli iyileştirmeler içeren işlemci, aynı zamanda daha hızlı ekranlar, MediaTek’in HyperEngine 2.0 Lite oyun teknolojisi ve küresel 4G bağlantısı gibi fonksiyonlar içeriyor. Öte yandan 12 nanometre litografide yüksek enerji verimliliği gibi avantajlar da karşımıza çıkıyor.

MediaTek Helio G36 ile gelecek başlangıç segmentli akıllı telefonlar, 90 Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir performansa erişim sağlayabilecek. Bu faktör özellikle de mobil oyunlarda kendini gösterecek. Ayrıca kullanıcılar web sitelerinde, sosyal ağlarda ve genel olarak kullanıcı arayüzü ile uygulamaların animasyonlarında dolaşırken daha akıcı bir deneyime ulaşacak.

MediaTek HyperEngine 2.0 Lite ile yüksek performans sunulacak

MediaTek HyperEngine 2.0 Lite iki bölüme ayrılmış olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki olan Networking Engine 2.0 kullanıcılar için daha hızlı yanıt ve daha kararlı bağlantılar sağlayan iyileştirmelere odaklanacak. İkinci bölüm olan Resource Management Engine 2.0 ise daha uzun oyun oturumları sağlayan gelişmiş performans ve daha iyi enerji verimliliği yönetimi getirecek.

MediaTek Helio G36 işlemcisi yalnızca mobil oyuncular için değil, aynı zamanda amatör fotoğrafçılar için de başarılı bir performans sunacak. İşlemci, 50 Megapiksele kadar kameraları destekleyecek. Derinlik sensörleri ile yüskek kaliteli fotoğraflar için donanım sağlayacak. Görüntü iyileştirmeleri için yapay zeka yetenekleri öne çıkacak. Bununla birlikte giriş seviyesi oyun telefonları 2,2 GHz’e kadar hızlara ulaşabilecek, 8 GB’a kadar LPDDR4x RAM destekleyecek ve PowerVR GE8320 GPU’ya sahip olacak.

Uygun fiyatlı oyun telefonlarında yer alacak

MediaTek Helio G37 işlemcisi şimdiye kadar çok sayıda giriş seviyesi akıllı telefon modelinde karşımıza çıkmıştı. Bu cihazlar arasında TCL 30+, TCL 30, Tecno Spark 9T, Honor X7a, TCL 40 SE, Infinix Hot 20 Play, Tecno Spark 9 ve Tecno Spark 8C gibi modeller yer aldı. Piyasaya yeni tanıtılan Helio G36’nın ise ilk olarak hangi marka tarafından kullanılacağı şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat muhtemelen ilerleyen cihazlarda bu işlemciyi uygun fiyatlı giriş seviyesi oyun telefonlarında görmeye başlayacağız.