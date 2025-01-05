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    Dolby Atmos destekli Hisense L9Q Laser TV, CES 2025’te sergilenecek

    Dolby Atmos desteğine sahip yeni Hisense L9Q Laser TV resmen tanıtıldı. Dikkat çeken yeni ürün CES 2025'te sergilenecek.
    Hisense
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    • Hisense yeni L9Q Laser TV cihazını piyasaya tanıttı.
    • Dolby Atmos desteğiyle güçlendirilen ürün, CES 2025 etkinliğinde ziyaretçilere sergilenecek.
    • Merakla beklenen cihazın çıkış tarihi ve fiyatı henüz paylaşılmadı.

    Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2025 için geri sayım başladı. Heyecan uyandıran organizasyon, 7-10 Ocak tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta gerçekleşecek. Teknoloji dünyasının en son trendlerine ev sahipliği yapacak organizasyonda yapay zekadan akıllı ev teknolojilerine, yeni nesil ekran teknolojilerinden otomotiv alanındaki yeniliklere, bilgisayar dünyasından oyun sektörüne, giyilebilir cihazlardan sanal gerçekliğe kadar geniş bir ürün yelpazesine yer verilecek.

    CES 2025’te yer alan markalardan bir tanesi de Hisense olacak. Şirket yeni Hisense L9Q Laser TV cihazını etkinlikte sergilemeyi planlıyor. Markanın karşımıza çıkaracağı yeni televizyon, aslında bir ekranla eşleştirilmiş ultra kısa mesafeli bir lazer projektör olarak hizmet verecek.

    Hisense L9Q Laser TV özellikleri belli oldu

    Hisense’in yeni ürünü otomatik ekran hizalama teknolojisine sahip kendi segmentinde ilk cihaz olarak karşımıza çıkacak. Bu teknoloji sayesinde kullanıcıların ekran inçlerini farklı bir boyuta değiştirmeye karar vermesi daha kolay bir hale gelecek.

    Hisense L9Q Laser TV modeli Dolby Atmos özelliğine sahip olacak. Bununla birlikte marka, etkileyici parlaklık seviyeleri vaat ediyor. Cihaz parlaklık vaadini yerine getirmek için etkileyici 5.000 lümen ve 5.000:1 kontrast oranıyla yalnızca daha fazla parlaklık değil, aynı zamanda benzersiz kontrast da sunacak.

    Hisense L9Q Laser TV
    Görsel: Hisense

    Yeni model ayrıca TV’nin BT.2020 renk alanının yüzde 110’unu elde etmesinin önemli bir parçası olan markanın tescilli üçlü lazer ışık motorunu da kullanacak. L9Q evinizde kendi sinemanıza sahip olabilmeniz için 100, 110, 120, 136 ve 150 inç olmak üzere beş farklı boyuta sahip olacak.

    Engadget’ın haberine göre Hisense, modelin 6.2.2 surround ses sistemiyle donatılmış ilk lazer TV olduğunu belirtiliyor. Bununla beraber ürünün Dolby Atmos, DTS Virtual X ve eARC gibi diğer önemli ses teknolojilerini de desteklediği vurgulanıyor.

    Hisense L9Q Laser TV modeli işletim sistemi olarak Google TV desteğiyle çalışacak. Google Asistan, Amazon’un Alexa’sı ve Apple HomeKit gibi bazı asistanlar kullanılarak da kontrol edilebilecek.

    Şimdilik ne yazık ki cihazın resmi olarak ne zaman piyasaya çıkacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Bununla birlikte ürünün satış fiyatı da belirsizliğini koruyor. Yine de modelin gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yaptığı dikkate alındığında biraz pahalı bir fiyat etiketiyle listeleneceği düşünülüyor. CES 2025 etkinliğinde cihazla alakalı daha fazla detayın açıklanacağı tahmin ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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