Darphane’den UTTS çipinin maliyeti hakkında iddialara cevap geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) hakkında son günlerde sosyal medya platformlarında dolaşan söylentilerle ilgili açıklamada bulundu. Darphaneden gelen açıklamada, çip maliyetleri ile ilgili iddia edilen rakamların gerçeği yansıtmadığı söylendi. Aynı zamanda yine sosyal medyada dolaşan Turpak şirketiyle hiçbir şekilde bağlantılarının bulunmadığı ifade edildi.

Son birkaç gündür sosyal medya uygulamalarında UTTS için kullanılan çiplerin maliyeti hakkında birtakım iddialar karşımıza çıktı. Konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulunan Darphane, tüm bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Darphane, UTTS’de kullanılan çiplerin maliyeti hakkında konuştu

Darphane’den gelen açıklamada, UTTS kapsamında kullanılan çiplerin maliyetinin sosyal medyada iddia edildiği gibi 5 TL olmadığını kesin bir dille yalanladı. Söylentilerin yanlış olduğunu ifade eden yetkililer, çiplerin gerçek maliyetinin çok daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Darphane, UTTS’nin ülkemizde taşıt tanıma sistemlerini yerlileştirdiğini açıkladı. Bunun da sektörde adil rekabet ortamını sağladığı ifade edildi. Özel sektörde halihazırda satışı devam eden benzer çiplerin fiyatının yaklaşık 1.800 TL civarında olduğu eklendi.

Darphane, UTTS’de kullanılan Taşıt Tanıma Birimi’nin fiyatının 1.413 TL + Montaj + KDV olduğunu söyledi. Montaj bedelinin 912 TL olduğu, ayrıca montaj işlemlerinin yetkilendirilmiş 3 bin 385 şirket tarafından standart bir fiyatla uygulandığı vurgulandı.