Darphane’den UTTS çipinin maliyeti hakkında iddialara cevap geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) hakkında son günlerde sosyal medya platformlarında dolaşan söylentilerle ilgili açıklamada bulundu. Darphaneden gelen açıklamada, çip maliyetleri ile ilgili iddia edilen rakamların gerçeği yansıtmadığı söylendi. Aynı zamanda yine sosyal medyada dolaşan Turpak şirketiyle hiçbir şekilde bağlantılarının bulunmadığı ifade edildi.
Son birkaç gündür sosyal medya uygulamalarında UTTS için kullanılan çiplerin maliyeti hakkında birtakım iddialar karşımıza çıktı. Konuya ilişkin önemli bir açıklamada bulunan Darphane, tüm bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Darphane, UTTS’de kullanılan çiplerin maliyeti hakkında konuştu
Darphane’den gelen açıklamada, UTTS kapsamında kullanılan çiplerin maliyetinin sosyal medyada iddia edildiği gibi 5 TL olmadığını kesin bir dille yalanladı. Söylentilerin yanlış olduğunu ifade eden yetkililer, çiplerin gerçek maliyetinin çok daha yüksek olduğunu dile getirdi.
Darphane, UTTS’nin ülkemizde taşıt tanıma sistemlerini yerlileştirdiğini açıkladı. Bunun da sektörde adil rekabet ortamını sağladığı ifade edildi. Özel sektörde halihazırda satışı devam eden benzer çiplerin fiyatının yaklaşık 1.800 TL civarında olduğu eklendi.
Darphane, UTTS’de kullanılan Taşıt Tanıma Birimi’nin fiyatının 1.413 TL + Montaj + KDV olduğunu söyledi. Montaj bedelinin 912 TL olduğu, ayrıca montaj işlemlerinin yetkilendirilmiş 3 bin 385 şirket tarafından standart bir fiyatla uygulandığı vurgulandı.
“Sosyal medyada yer alan 5 TL’lik çipler, otomotiv sektöründe kullanılmayan, normal devre, tekil çiplerdir. Taşıt Tanıma Birimlerinde kullanılan tekil çiplerin fiyatı ise 8 – 10 USD seviyesinde olup, ayrıca diğer parçalar 7 – 8 USD civarındadır. Sadece Taşıt Tanıma Birimi üretim maliyetleri toplamda 16- 18 USD civarındadır. Bu çipler, alev sızdırmaz (Atex Zone 0) sertifikalı ve kapalı bir teçhizattır.
Ayrıca, UTTS’nin yatırım, lojistik, stok, finansman, satış, bakım, onarım, garanti ve işletme giderleri de bu bedele dahil değildir. Tüm bu maliyetlerin yanı sıra, teknoloji know-how, şirket ve proje yönetim ekiplerinin istihdamı da ciddi bir yatırım, tecrübe ve iş gücü gerektirmektedir. Bu nedenle UTTS’de kullanılan çiplerle ilgili ortaya atılan, bu çiplerin maliyetinin 5 TL olduğu yönündeki iddia ve ithamlar kasıtlı, yanlı ve yanlıştır.
UTTS kapsamında Taşıt Tanıma Birimi (çip) satış fiyatı 1.413 TL + Montaj + KDV tutarındadır. Taşıt Tanıma Birimlerinin montaj bedeli 912 TL olup, bu bedel montaj konusunda yetkilendirilmiş 3.385 firma tarafından aynı şekilde uygulanmaktadır.
Türkiye’de özel sektörde satılan benzeri çiplerin bedeli 1.800 TL civarındadır ve bu çipler 25 yılı aşkın bir süredir 2.5 milyon araçta halihazırda kullanılmaktadır. UTTS sayesinde mevcut TTS sektöründe tekel konumunda ve 7.000 istasyonda kullanılan özel taşıt tanıma sistemi ekipmanları millileştirilmiş ve gerek tüketiciler, gerekse istasyonlar açısından adil rekabet ortamı sağlanmıştır.”