CMF Phone 1’in performans canavarı işlemcisi ve özellikleri belli oldu

Nothing çatısı altında üretilecek CMF Phone 1 için geri sayım başlarken, merakla beklenen telefonun teknik özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Yüksek performansıyla adından söz ettirecek ürün 8 Temmuz tarihinde resmi olarak piyasaya sunulacak. Lansman tarihi yaklaşırken gelen son raporlar cihazla alakalı akıllardaki birçok soru işaretini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Güçlü özellikleri ile öne çıkacak CMF Phone 1 modeli hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Merakla beklenen cihazla alakalı artık neredeyse hiçbir sürpriz kalmamış durumda. Cihazın performans canavarı işlemcisi belli olurken, donanıma dair önemli birçok unsur da gün yüzüne çıktı. İşte CMF Phone 1’in teknik özellikleri…

CMF Phone 1 modeli Dimensity 7300 ile donatılacak

Nothing’in alt markası olarak lanse edilen CMF’nin ilk telefonu çok yakında piyasaya sürülecek. Nothing şirketinin kurucu ortaklarından biri olan Akis Evangelidis’in X hesabından paylaştığı bilgilere göre beklenen model MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7300 yonga setini kalbinde taşıyacak. “İşlemci bir akıllı telefon beynidir” diyen Evangelidis şu ifadelere yer verdi:

“İşlemci akıllı telefonun beynidir. Bu bir akıllı telefon geliştirirken vermemiz gereken en kritik karardır çünkü performansı, pil verimliliğini, bağlantıyı, kamera özelliklerini ve daha fazlasını etkiler.”

Evangelidis heyecanla beklenen CMF Phone 1’de neden MediaTek Dimensity 7300 çipinin tercih edildiğiyle ilgili de önemli bilgiler paylaştı. Pazar segmentinde en iyi kullanıcı deneyimini sunmak istediklerini dile getiren yönetici, bu nedenle MediaTek’in üst düzey yonga setinden yararlandıklarını ifade etti.

Dimensity 7300’ün etkileyici performansının altını çizen Evangelidis aynı zamanda CPU, GPU, bellek ve kullanıcı deneyimi de dahil olacak şekilde yonga setinin performansının AnTuTu testlerinde de öne çıktığını vurgulayarak aşağıdaki kıyaslama görselini paylaştı:

“İşlemci, bir akıllı telefonun uygulamaları ne kadar hızlı çalıştırabileceğini, çoklu görevleri yerine getirebileceğini belirler” diyen yönetici 2,5 GHz’e kadar saat hızına sahip 4 performans çekirdeği barındıran 8 çekirdekli bir işlemciyle kullanıcı dostu bir deneyim yaratacaklarını dile getirdi. Çoklu görev, oyun ve zorlu uygulamaları rahatlıkla çalıştırabileceğini ifade eden Evangelidis, 8 GB RAM’e ek olarak RAM Booster teknolojisi sayesinde kullanıcıların 16 GB’a kadar RAM kapasitesinden faydalanabileceğini aktardı.

Performans canavarı teknik özellikleri ile dikkat uyandıran CMF Phone 1 modelinin 120 Hz‘e kadar yenileme hızına ve 2.000 nit tepe parlaklığa sahip bir Super AMOLED ekranla karşımıza çıkacağı ifade edildi. Performans ve pil ömrü konusunda başarılı bir denge yakalayacağı öne sürülen akıllı telefon, ayın zamanda onarım kolaylığı ile de tüketicilerin beğenisini toplayacak gibi görünüyor.

CMF Phone 1’in 8 Temmuz Pazartesi günü, yani tam bir hafta sonra piyasaya duyurulması bekleniyor. Peki ya sizin Nothing’in yeni telefonuyla ilgili beklentileriniz neler? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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