Cebinizde taşıyabileceğiniz katlanabilir klavyeli kompakt bilgisayar tanıtıldı

Çinli teknoloji şirketi Linglong dikkat çekici bir ürünle karşımıza çıktı. Şimdiye kadar gördüğümüz bilgisayar modellerinden çok daha farklı bir yapıya sahip olan yeni mini PC cihazı olağanüstü kompakt tarzıyla şimdiden dikkatleri üzerine çevirmeyi başarmış durumda.

Kot cebinizde taşıyabileceğiniz ve fazla bir ağırlık yapmadan rahatlıkla yanınızda dolaştırabileceğiniz bir bilgisayarınız olsun ister miydiniz? Böyle bir seçenek arayan tüketiciler için neredeyse fütüristik bir yapıya sahip yeni mini bilgisayar modeli duyuruldu. Katlanabilir bir klavye şeklinde tasarlanan ürün, hem klavyeyi hem de izleme panelini birleştiriyor. Bu sayede kullanıcılar hiçbir şekilde ekstra başka çevre birimlerine ihtiyaç duymuyor.

Dikkat çekici bir mühendislik örneği olarak karşımıza çıkan yeni mini PC cihazı son derece pratik bir çalışma prensibine sahip. Cihazdan tam performans alabilmek için ihtiyacınız olan tek şey yalnızca bir ekran olarak belirtiliyor. Dahili izleme paneli ve pil ile gelen ürün şimdilik yalnızca sınırlı sayıda üretilmiş durumda. Fakat ürüne olan talep, ilerleyen süreçte cihazın ve hatta geliştirici şirketin kaderini olağanüstü bir şekilde değiştirebilir. Ancak şu anda bu bilgisayardan sadece 200 adet üretildiği ifade ediliyor.

Linglong Mini PC teknik özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen 7 8840U, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı, 5,1 GHz’e kadar frekans

AMD Ryzen 7 8840U, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı, 5,1 GHz’e kadar frekans Ekran kartı: AMD Radeon 780M

AMD Radeon 780M Bellek: 16/32 GB DDR5 RAM ve 512/1024 GB M.2 NVMe 2230 sürücü

16/32 GB DDR5 RAM ve 512/1024 GB M.2 NVMe 2230 sürücü Bağlantı destekleri: 1x USB 3.0 Tip-A, 1x USB4 Tip-C, 1x USB 3.2 Tip-C, Wi-Fi 6, Bluetooth

1x USB 3.0 Tip-A, 1x USB4 Tip-C, 1x USB 3.2 Tip-C, Wi-Fi 6, Bluetooth Pil: 16.000 mAh (60 Wh), 100 W şarj cihazı

16.000 mAh (60 Wh), 100 W şarj cihazı Boyutlar ve ağırlık: 150×100 cm / 800 gram

Linglong’un mini bilgisayarı, şirket tarafından kullanıcılara büyük bir ekranla kullanmak yerine artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik gözlükleriyle kullanılmasını öneriyor. Fakat bu cihazlardan birine sahip olmayan kullanıcıların yine de endişelenmemeleri ifade ediliyor. Bunun yerine kullanıcıların televizyon, tablet veya tablet cihazlarında, kısacası bir ekrana sahip olan herhangi bir üründe de bilgisayarı kullanabileceğini söylüyor.

TomsHardware’ın haberine göre özellikle de ofis işlerini yerine getirmek için son derece ideal bir yapıya sahip olduğu vurgulanan cihazın 10 saate kadar pil ömrüne sahip olduğu aktarılıyor. 6 saat boyunca film izleyebileceğiniz, 4 saate kadar oyun oynayabileceğiniz bu ürün şu anda beta test kullanıcıları için 200 adetle sınırlandırılmış şekilde satılıyor. Ürünün nihai sürümünün ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.