2022’nin en popüler dizi ve filmleri belli oldu (Türkiye)

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre, 2022 yılı boyunca Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

2022 yılı boyunca Türkiye’de en popüler olan diziler arasında ilk sırada, Netflix’in en popüler bilim-kurgu dizilerinden olan ve sürekli listelerde yerini alan Stranger Things dizisi bulunuyor. Bunu ise Zendaya’nın başrolünde yer aldığı ve 17 yaşındaki bir genç kızın ve arkadaşlarının hareketli hayatını anlatan Euphoria dizisi takip ediyor. Listenin devamında ünlü Addams Ailesi’nden Wednesday Addams’ın Nevermore Akademisi’ndeki öğrencilik yıllarında geçen, doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsünü anlatan ve kısa sürede en çok izlenen diziler arasına giren Wednesday, zombileri konu alan popüler bilim kurgu dizisi The Walking Dead ve Breaking Bad dizisinin öncesini anlatan ve kısa sürede popüler hale gelen Netflix yapımı Better Call Saul dizileri yer alıyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de 2022 yılında en popüler olan 10 dizi

Stranger Things Euphoria Wednesday The Walking Dead Better Call Saul The Boys Sıfır Bir Sokağın Çocukları Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri She-Hulk: Attorney at Law

2022 yılı boyunca Türkiye’de en popüler olan filmler arasında ise ilk sırada, başrolünü Farah Zeynep Abdullah’ın canlandırdığı, Türkiye’de arabeskin unutulmayan kadın seslerinden biri olan ve filme de adını veren Bergen yer alıyor. İkinci sırada ise kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam’ın, bu konuda Doktor Strange’den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu edinen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok bulunuyor. Listenin devamında ise sırasıyla; 1986 yapımı Top Gun filminin devam hikayesi olan ve usta pilot Maverick’in bu kez eğitmen olarak Top Gun’a geri dönüşü sonrası gelişen olayları anlatan Top Gun: Maverick, yeni mistik müttefiklerinin yardımıyla bilinmeyene yolculuk eden Doktor Strange’in maceralarını konu eden Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında ve tanrıları yok etmeye and içen Gorr the God Butcher’a karşı zorlu bir mücadeleye girişen Thor’un hikayesini konu eden Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü filmleri yer alıyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de 2022 yılında en popüler olan 10 film

Bergen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok Top Gun: Maverick Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü The Batman Her Şey Her Yerde Aynı Anda Jurassic World 3: Hakimiyet Uncharted Kuzeyli

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NOT: Veriler 01.01.2022 – 28.12.2022 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.