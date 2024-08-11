15 bin çalışanını işten çıkaran Intel, Innovation etkinliğini erteledi

Intel şirketi bir süredir ne yazık ki pek de pozitif günlerden geçmiyor. Şirket kısa süre önce 15 bin çalışanını, yani toplam işgücünün yüzde 15’ini işten çıkarma kararı aldı. Bu kararla birlikte Intel’in hisse değeri ciddi bir şekilde düştü. Bunun üzerine Intel CEO’su Pat Gelsinger sosyal medyadan İncil ayetleri paylaşarak büyük bir dikkat yarattı.

Şirketin içinde bulunduğu kaosun ortasında hiç beklenmeyen bir açıklamada bulunan Gelsinger’ın bu paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından işten çıkarılan kişilere karşı bir çeşit “saldırı” olarak nitelendirildi. Bazıları ise tecrübeli yöneticinin bu paylaşımını bir “umutsuzluk” hali olarak değerlendirdi. Şirketten gelen son haberler ise işlerin hiç de yolunda ilerlemediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Intel Innovation etkinliği 2025 yılına çekildi

Intel’in kısa süre önce yaptığı açıklamada bu yılki Innovation etkinliğinin 2025 yılına ertelendiğini duyurdu. Şimdilik bu erteleme kararının neden yapıldığı hakkında net bir açıklamaya yer verilmedi. Ancak yakın zamanda 15 bin çalışanını işten çıkaran ve hisseleri aniden düşüşe geçen şirketin içinde bulunduğu kaotik günler nedeniyle bu kararı aldığı açık görünüyor.

Innovation etkinliğinin 2025 yılına çekildiğini duyuran Intel, yine de küçük etkinliklerin normal bir şekilde karşımıza çıkmaya devam edeceğini ifade etti. Intel’den gelen resmi açıklama metni şu şekilde oldu:

“Dikkatli bir değerlendirmenin ardından Intel Innovation’ı 2025 yılına erteleme kararı aldık. 2024’ün sonuna kadar Intel Connection ve Intel AI Summit ile dünya çapında web seminerleri, hackathonlar ve buluşmalar gibi daha küçük, daha hedefli etkinlikler düzenlemeye ve diğer sektör etkinliklerinde yer almaya devam edeceğiz.”

Intel büyük bir kaosun ortasında

Yakın zaman önce son mali sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan Intel, hissedarların beklentilerinin altında bir performans ortaya koydu. Bu nedenle ne yazık ki bir süredir önemli problemlerle karşı karşıya kalan şirket işleri bir an önce kontrol altına almaya gayret ediyor. Şirketten umudunu kesen bazı hissedarların büyük zararlar yüzünden Intel’e karşı davalar açtığı söyleniyor.

Hisselerinin ciddi bir şekilde düşmesi ile birlikte finans dünyasında büyük bir ses getiren ve yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratan Intel, aynı zamanda 13. ve 14. nesil işlemcileri ile ilgili de son dönemlerde önemli fabrika sorunları ile uğraşıyor. Bu çiplerle ilgili olarak oksidasyon ve voltaj problemlerinin yaşandığı ifade ediliyor. Şirketin tüm bu karmaşadan nasıl sıyrılacağı ve yeniden düzlüğe çıkacağı ise şimdilik merak konusu.