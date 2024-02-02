Visa, Türkiye dahil 145 ülkede kripto para desteği getirdi

Küresel finans devi Visa önemli bir hamlede bulunarak Türkiye de dahil olmak üzere toplamda 145 ülkede banka kartları aracılığıyla kripto para birimi alışverişlerini desteklemeye başladı. Şirketin gerçekleştirmiş olduğu bu hamle, artık merkezi bir takas kullanılmadan direkt olarak kripto para birimlerinin normal paralarla değiştirilmesine imkan sağlanacak. Visa Direct adı verilen teknolojiyle kripto para alışverişine olanak tanıyacak firma, tüm bu işlemler için Web3 altyapı sağlayıcısı Transak ile işbirliği yapacak.

Visa’nın bu hamlesi, artık ülkemiz de dahil olmak üzere birçok bölgede kripto para birimlerini direkt olarak MetaMask gibi cüzdandan Visa banka kartına çekmeye olanak sağlıyor. Şu anda resmi olarak kullanıcılara sunulmaya başlanan bu özellik, Visa kartlarının kabul edildiği 130 milyon ticari noktada destekleniyor.

Visa kripto paraları fiat para birimlerine çevirmenize izin veriyor

Visa artık toplamda 145 ülkede kullanıcıların en az 40 kripto para birimini direkt bir şekilde fiat paraya dönüştürmeye imkan sağlıyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu listede; MetaMask, Ledger, Trust Wallet ve benzeri merkezi olmayan platform ya da cüzdanların kullanıcıları için ciddi avantajlar sunuluyor.

MetaMask’tan kullanıcıların oldukça pratik bir şekilde cüzdanlarından Visa kartlarına para çekebileceği vurgulanırken; gerçekleştirilen bu dikkat çekici hamleyle birlikte dijital varlıkların kullanılabilirlik alanı da daha fazla genişlemeye başlıyor.

2019’dan bu yana kripto paralara desteğini sürdürüyor

İlk olarak 2019 yılında kripto para dünyasını resmi olarak tanımaya başlayan Visa, bu noktada Coinbase iel ortaklık kurarak kripto paraları direk bir şekilde fiat para birimlerine çevirmeye katkıda bulunmuştu. Bir sonraki yıl şirket “kripto para ödemelerini kabul eden ilk büyük kredi kartı şirketi” olma unvanını elde etmişti. Yine aynı yıl Visa’nın blockchain tabanlı B2B ödeme ağı Fold için önemli bir yatırımda bulunduğu biliniyor.

Yıllar geçtikçe kripto para dünyasına daha fazla yatırımda bulunmaya devam eden Visa, geçtiğimiz yıllarda Binance, FTX ve Crypto.com gibi platformlarda da çeşitli ortaklıklara imza attı. Ethereum tabanlı NFT satın alımı için yeni bir programa imza atan şirket, sırasıyla Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto para ödemelerini destekleyen ilk bankalar olan Contis ve First Republic Bank ile ortaklığa oturdu.

Tüm bu faaliyetleriyle birlikte zaten yıllardır kripto para birimlerine olan desteğini açık bir şekilde gösteren Visa, bu anlamda finans devleri arasında öne çıkan bir isim haline geldi.