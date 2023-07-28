Uygun fiyatlı telefon arayanlar için Honor X6a duyuruldu

Çinli teknoloji şirketi Honor bugün yeni akıllı telefon modeli ile hayranları karşısına çıktı. Şirket, Birleşik Krallık pazarında yeni giriş seviyesi cihazı olan Honor X6a modelini duyurdu. Şimdiye dek hakkında birçok söylenti ortaya çıkan ürün, rekabetçi fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Honor’un yeni akıllı telefonu, düşük fiyat etiketine rağmen segmentine göre iddialı özellikler taşıyor. Honor X6a’nın öne çıkan teknik özellikleri arasında ise uygun fiyatına ek olarak geniş bir ekran, ortalama üstü bir batarya kapasitesi ve 50 MP ana kamera yer alıyor. İşte cihazın tüm merak edilen detayları…

Honor X6a özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüğe sahip 6,56 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G36

RAM kapasitesi: 4 GB veya 6 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama ve m icroSD kart ile genişletilebilir hafıza

Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 2 MP sensörlü makro lens ve 2 MP sensörlü derinlik lensi

Bağlantı: Çift SIM bağlantısı, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC ve GPS

Batarya: 22,5 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Magic UI 7.1 arayüzü

Boyutlar: 163,32 x 75,07 x 8,35 milimetre

Ağırlık: 188 gram

Yeni Honor telefonu 1612 x 720 piksel HD+ çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,56 inçlik IPS LCD ekranla karşımıza çıkıyor. Su damlası çentikli bir tasarımla gelen cihaz, önde selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP’lik bir ön kamera taşıyor. Cihazın arka kısmında ise f/1.8 diyafram açıklığında 50 MP ana kamera, f/2.4 diyafram açıklığında 2 MP derinlik sensörü ve f/2.4 diyafram açıklığında 2 MP makro sensör bulunuyor.

Honor X6a modeli 4 GB ve 6 GB RAM kapasitesiyle çalışıyor. Aynı zamanda cihaz, 128 GB dahili depolama alanına ek olarak microSD kart girişi desteğine de izin veriyor. Bu sayede kullanıcıların depolama alanını genişletebilmelerine olanak sağlanıyor. Öte yandan telefon, MediaTek tarafından geliştirilen Helio G36 işlemcisinden güç alıyor. Daha önce bu işlemciyi Redmi A2+, Redmi A2 ve POCO C51 gibi modellerde de görme şansına sahip olmuştuk.

Batarya noktasında ise cihaz 22.5 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 5.200 mAh geniş pil kapasitesine ev sahipliği yapıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışmaya başlayan model, Honor’un özel olarak geliştirdiği Magic OS 7.1 arayüzüyle kullanıcı dostu bir deneyim vaat ediyor. Bağlantı olarak telefonda çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi destekleri yer alıyor. Son olarak cihazın yan tarafında bir parmak izi tarayıcısı sunuluyor.

Honor X6a fiyatı

Honor’un yeni telefonu ilk olarak Birleşik Krallık’ta piyasaya sürülecek. İlerleyen süreçte ise telefonun diğer ülkelerde satışa çıkması bekleniyor. Honor X6a’nın fiyatı 129 Pound (vergiler hariç yaklaşık 4 bin 400 TL) olarak açıklandı.