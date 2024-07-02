TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? EURO 2024 frekans ayarı nasıl yapılır?

Futbol tutkunları bu sene ligler bittikten sonra gözlerini Almanya’da oynanan EURO 2024 turnuvasına çevirdi. Türkiye A Milli Takımı’nın da son 16 turunda boy gösterdiği Avrupa Futbol Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. Müsabakanın ülkemizdeki yayıncılığını TRT 1 üstleniyor.

Ancak ne yazık ki bazı kişiler TRT 1 frekans ayarı nedeniyle maçlara erişemiyor. TRT 1’i açtıklarında “Şifreli kanal” uyarısıyla karşılaşıyor. Peki ya TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? EURO 2024 frekans ayarı ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Ülkemizde EURO 2024 turnuvasını izlemek için iki seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki devlet kanalı olan TRT 1 olarak karşımıza çıkarken, ikinci seçenek ise yine TRT çatısı altında faaliyet gösteren ücretsiz dijital platform Tabii oluyor. Tabii uygulaması ile birlikte dilerseniz masaüstü bilgisayarınızdan, dilerseniz cep telefonu veya tabletinizden ve hatta akıllı TV uygulamasından müsabakaya kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

TRT 1 güncel frekans bilgileri (2024)

TRT 1 şifreli kanal uyarısı ne yazık ki UEFA tarafından yayın hakları sınırlılık ilkesi yüzünden karşımıza çıkıyor. EURO 2024 maçları sırasında TRT 1 ve TRT Spor kanalları şifreleniyor. Bu durumu aşmak için ise kullanıcıların yalnızca bir dakikasını ayırmaları yeterli olacak.

Telefonunuzun ayarlar kısmından frekans bilgilerini güncelleyerek yayınlara son derece kolay bir şekilde ulaşmanız mümkün. Aşağıda yer alan güncel TRT 1 frekans bilgileri sayesinde hem TRT 1 hem de TRT Spor kanallarını tek seferde güncelleyebileceksiniz. Bunun için sadece bir kez uğraşıp sonrasında dilediğiniz gibi maçları seyretmeye devam edebilirsiniz.

Uydu: TÜRKSAT 4A

TÜRKSAT 4A Frekans: 11794

11794 Polarizasyon: V Dikey

V Dikey Sembol oranı: 30.000

30.000 FEC: 3/4

TRT 1 Biss Key ayarı nasıl yapılır?

TRT 1 Biss Key ayarı yapma birçok kişi tarafından merak ediliyor. Eğer uydu alıcınız Biss Key şifre çözme yeteneğine sahipse oldukça kolay bir şekilde bu ayarı gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için kısa bir sürenizi ayırıp aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek uygulamanız yeterli olacak:

Öncelikli olarak uydu alıcınızın Biss Key özelliğini destekleyip desteklemediğine göz atın.

özelliğini destekleyip desteklemediğine göz atın. Uydu alıcınızda bu özellik olmadığı takdirde yetkili servisi arayarak destekten yararlanabilirsiniz.

Televizyon kumandanızdan menüye girip Key Girişi, CAS ya da CAS System seçeneklerinden bir tanesini bulup açın.

ya da seçeneklerinden bir tanesini bulup açın. Karşınıza Biss şifreleme tipleri için bazı seçenekler çıkacak. Biss seçeneğini işaretleyip aşağıdaki değerleri yazın: Biss ID: 0x1FFF veya 0x1FFE / 6 haneliyse 0x001FFF veya 0x001FFE Biss TP: 11794/30000 (V) Key Değeri: 10000000000000 / 12 haneliyse 100000000000

için bazı seçenekler çıkacak. Biss seçeneğini işaretleyip aşağıdaki değerleri yazın:

Telefondan ve bilgisayardan EURO 2024 maçları nasıl izlenir?

“TRT 1 şifresiz nasıl izlenir?” ve “EURO 2024 frekans ayarı nasıl yapılır?” sorularının yanıtlarını getirdiğimize göre şimdi de telefondan ve bilgisayardan nasıl EURO 2024 maçları izleneceğine göz atalım… Bunun için TRT’nin dijital platformu olan Tabii uygulamasına başvurmamız gerekiyor.

Masaüstü bilgisayarlarda internet tarayıcısı üzerinden EURO 2024 maçlarını izlemek için birçok kişi TRT’nin internet sitesini ziyaret ediyor. Fakat ne yazık ki müsabakalar esnasında TRT maçları göstermiyor. Bu tip durumlarda Tabi platformunun sitesine girerek TRT 1 canlı yayın sayfasını açmanız yeterli olacak.

Telefondan EURO 2024 maçlarını izlemek için de yine Tabii uygulamasından yararlanmanız gerekiyor. Google Play Store ya da Apple App Store platformları üzerinden Tabii uygulamasını indirip, uygulamayı açtıktan sonra Canlı Yayın bölümünden TRT 1 sayfasını açarak karşılaşmaları oldukça kolay bir şekilde takip etmeniz mümkün.