M4 çipli yeni MacBook Pro yolda

Teknoloji devi Apple, yeni nesil MacBook Pro modeli için kolları sıvadı. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, M4 çipli yeni MacBook Pro cihazı üzerinde çalışmaya başladı. Bu yılın sonlarında gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğinde piyasaya duyurulması beklenen ürün, üst düzey bir performansa ev sahipliği yapacak.

Apple’ın yeni üst düzey MacBook modeli için geri sayım başlarken, M4 çipiyle ilgili şimdilik ne yazık ki oldukça az bilgi mevcut. Apple ile TSMC ortaklığında 3 nm üretim sürecini kullanarak geliştirilen çip, gelişmiş bir enerji tasarrufu ve performans iyileştirmeleriyle karşımıza çıkacak.

İddialara göre söz konusu yeni çip, şirket adına önemli bir dönüm noktasına işaret edecek. Yapay zeka odaklı görevlerde gelişmiş bir performans sergileyeceği öne sürülen çip, şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda.

M4 çipli MacBook Pro gelişmiş yapay zeka yetenekleri sunacak

9to5Mac’in haberine göre Apple, geçtiğimiz yılın Ekim ayında piyasaya sürdüğü M3 çipli MacBook Pro modeli ile büyük bir satış başarısına ulaştı. Bununla birlikte şirket, vakit kaybetmeden M4 çipi üzerine çalışmaya başladı. Neural Engine çekirdeklerinin sayısında ciddi bir artış yaşanacağı tahmin edilen çip, böylelikle yapay zeka yetenekleri konusunda daha verimli bir yapıya ulaşacak.

Performans ve verimlilik noktasında birçok iyileştirmeye sahip olacak olan M4 çipli MacBook Pro modeli yapay zeka konusunda beklentileri karşılamayı vaat ediyor. Kullanıcılar için hem profesyonel hem de kişisel kullanıma yönelik gelişmiş araç ve özellikler sunulması bekleniyor.

M4 ve A18 üzerinde çalışılmaya devam ediliyor

Geçtiğimiz haftalarda Economic Daily News tarafından aktarılan bir raporda Apple’ın yeni nesil işlemci ailesinde önemli yerleşik yapay zeka yeteneklerinin yer alacağı ortaya çıkmıştı. M4 ve A18 çipleri üzerinde çalışmaya devam eden şirketin AI konusunda büyük atılımlarda bulunacağına işaret edilmişti. Konuya ilişkin platformun yayımladığı raporda şu ifadelere yer verilmişti: