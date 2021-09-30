iPhone 13 Pro’nun makro kamerası göz tedavisinde kullanıldı

iPhone 13 Pro ile birlikte gelen yeni makro çekim (yakın çekim) modu, iPhone kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi. Yeni özelliği kullanmaya başlayan kullanıcılar, makro çekim denildiğinde akla ilk geldiği üzere yakın doğa çekimleri yapmaya başladı. Ancak ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan göz doktoru Dr. Tommy Korn, iPhone Pro’daki bu özelliği alışılmışın dışında kullanmaya başladı.

Yapmış olduğu bir LinkedIn paylaşımında Dr. Korn, iPhone 13 Pro ile birlikte gelen yeni makro çekim özelliğini hastaların gözlerini kontrol ederken nasıl kullandığını anlattı. Dr. Korn, makro modu ile detaylı göz fotoğrafları çekebildiğini ve bu sayede hastaların göz sağlığı konusunda önemli detayları gözlemleme ve kayda alma imkanı bulduğunu belirtti.

Paylaşımında kornea nakli gerçekleştirilen bir hastayı örnek olarak gösteren Dr. Korn, nakil sonrası gözdeki aşınmanın iyileşip iyileşmediğini bu fotoğraflar sayesinde kontrol edebildiğini ifade etti.

Meslektaşı Jeffrey Lewis ile birlikte konuyu tartışan Dr. Korn, telefonların önümüzdeki süreçte hasta tedavilerinde önemli rol alabileceğini vurguladı.

Son çıkan iPhone modellerinde yeni bir makro çekim modu olmasına rağmen, bu özellik için yeni modellerin donanım olarak bir makro lense sahip olmadığını da belirtmek gerekiyor. Bunun yerine iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde 2cm mesafeden yakın çekim yapabilmeyi sağlayan f/1.8 diyafram ve 120-derece çekim açısına sahip geliştirilmiş ultra-geniş bir lens yer alıyor.