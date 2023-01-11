Coinbase çalışanlarının yüzde 20’sini işten çıkaracak

2012 yılında Brian Armstrong ve Fred Ehrsam tarafından kurulan ünlü kripto para borsası Coinbase, 100’ün üzerinde ülkede hizmet veriyor. Dünya genelinde 4 bin 750’ün üzerinde çalışanı olan ABD merkezli şirket, son dönemlerde ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçiyor. 2022 yılında kripto para piyasasında yaşanan düşüş ve sonrasında gelişen dalgalı süreç, birçok borsa platformunu olduğu gibi Coinbase’i de etkiledi. Öte taraftan FTX’in iflas etmesi gibi olaylar da yatırımcıları borsalardan uzaklaştıran etkenlerden biri haline geldi. Tüm bunların neticesinde Coinbase’den kritik bir karar açıklandı.

Coinbase, 950 çalışanının işine son verecek

Coinbase, 2023 yılının ikinci çeyreği sonunda tamamlanması beklenen yeniden yapılanma sürecinin ardından çalışan sayısını yaklaşık olarak yüzde 20 seviyesinde azaltmayı planladığını bildirdi. Açıklanan bilgiler doğrultusunda şirketin 950 çalışanı ile yollarını ayıracağı anlaşıldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan açıklamada firma, şu ifadelere yer verdi: “Sektörü olumsuz etkilemeye devam eden kötü piyasa koşullarına yanıt olarak ne yazık ki böyle bir karar almak zorunda kaldık.”

Yeniden yapılanma süresi boyunca Coinbase, 149 milyon ila 163 milyon dolarlık bir harcama planlıyor. Çalışanlar için harcanacak olan maliyetlerin ise 58 ila 68 milyon dolar arasında olması bekleniyor. Geçtiğimiz aylardan bu yana çok sayıda çalışanı ile yollarını ayıran Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong, şirketin boğa piyasası sırasında çok hızlı büyüdüğünü belirtti. Bunun yanı sıra 2021 yılının başlarında 1.250 çalışana sahipken, sonraki süreçte 5 binden fazla personele sahip olduklarını aktardı. FTX’in iflasından sonra yaşanan ‘kripto kışı’ ile beraber ise işler ne yazık ki şirket için hiç de yolunda gitmedi.

Kripto para piyasasını dikkatli bir şekilde analiz ettiklerini belirten Coinbase CEO’su Brian Armstrong, sektörde yaşanabilecek potansiyel tehlikelere karşı işten çıkarma kararı aldıklarını aktardı. Aynı zamanda kripto borsasının piyasadaki krize dayanma şansını artırmak için maaş giderlerini kısmak ve başarı olasılığı düşük bazı projelere verdikleri destekleri sonlandırmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

9 ayda 27 bin kişi işini kaybetti

CoinDesk tarafından yapılan araştırmaya göre kripto para endüstrisi son dönemlerde büyük bir kriz yaşıyor. Borsalar üst üste iflas ya da işten çıkarma kararları ile karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yılın nisan ayından bu yana geçen süre içerisinde yaklaşık 27 bin kişinin kripto borsalarındaki işlerini kaybettiği belirtiliyor.

Elbette ki içinde bulunduğumuz süreçte yalnızca kripto para borsaları değil, büyük teknoloji şirketleri de kritik mali zorluklar ile yaşıyor. Kısa bir süre önce Elon Musk’ın Twitter yönetimine geçtiğinden bu yana yaklaşık 5 bin kişiyi işten çıkardığı ortaya çıktı. Öte yandan yakın bir zaman içerisinde Tesla, Meta, Amazon, Vimeo ve Salesforce gibi firmalar da çok sayıda personelinin işine son verme kararı aldıklarını bildirdi.