Bill Gates’ten 5 kitap önerisi

Kitaplarla arası oldukça iyi olan Microsoft kurucusu Bill Gates, okuduğu kitaplara ait düşüncelerini ve değerlendirmelerini kendi kişisel bloğu üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Son blog yazısında ise 2020 yılında okuyup en çok beğendiği kitapları paylaşmış durumda.

Son yazısında yıl boyunca okuduğu kitaplar arasında en çok beğendiği 5 kitabın değerlendirmesini yapan Gates, bu yıl özellikle pandemi ile birlikte farklı farklı türdeki kitaplara ve daha spesifik konulara yöneldiğini belirtiyor.

İşte Bill Gates’in 2020 yılında okuduğu ve herkese önerdiği 5 kitap:

The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness – Michelle Alexander

Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World – David Epstein

The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz – Erik Larson

The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War – Ben Macintyre

Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine – Bijal P. Trivedi

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