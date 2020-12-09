Anasayfa İnternet Bill Gates'ten 5 kitap önerisi
Haberlerİnternet
Son güncelleme:

Bill Gates’ten 5 kitap önerisi

Barış Mancar
Görsel: Gatesnotes.com

Kitaplarla arası oldukça iyi olan Microsoft kurucusu Bill Gates, okuduğu kitaplara ait düşüncelerini ve değerlendirmelerini kendi kişisel bloğu üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Son blog yazısında ise 2020 yılında okuyup en çok beğendiği kitapları paylaşmış durumda.

Son yazısında yıl boyunca okuduğu kitaplar arasında en çok beğendiği 5 kitabın değerlendirmesini yapan Gates, bu yıl özellikle pandemi ile birlikte farklı farklı türdeki kitaplara ve daha spesifik konulara yöneldiğini belirtiyor.

İşte Bill Gates’in 2020 yılında okuduğu ve herkese önerdiği 5 kitap:

The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness – Michelle Alexander

Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World – David Epstein

The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz – Erik Larson

The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War – Ben Macintyre

Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine – Bijal P. Trivedi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Webmasto'ya abone olun!

Webmasto'ya abone olun; haftalık içerik özetleri, özel dosyalar, raporlar, faydalı ipuçları ve daha fazlasını e-posta yoluyla size gönderelim.

Takip Edin

Son Haberler

Bill Gates’ten 5 kitap önerisi

Barış Mancar - 0
Kitaplarla arası oldukça iyi olan Microsoft kurucusu Bill Gates, okuduğu kitaplara ait düşüncelerini ve değerlendirmelerini kendi kişisel bloğu üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Son blog...
Devamını oku

Young Executive Academy (YEA) online olarak başlıyor!

Webmasto - 0
Öğrenci Kariyeri tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Young Executive Academy (YEA), 5 farklı alanda geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi hedefledi. İnsan Kaynakları, Endüstri 4.0, Girişimcilik, Satış...
Devamını oku

Türkiye Yazılım Teknolojileri Raporu 2020: Hangi teknoloji daha çok tercih ediliyor?

Webmasto - 0
Türkiye'nin büyüyen yazılım topluluklarından olan TalentGrid, Ekim 2020’de yayınladığı, şirketlerin yazılım geliştirirken kullandıkları teknolojileri listelediği Teknoloji Dizini'ni üzerinden detaylı bir analiz yaparak, yeni bir rapor...
Devamını oku

CareerUp için geri sayım başladı

Webmasto - 0
20 yıllık tecrübesiyle Marmara Üniversitesinin en aktif iş ve kariyer kulübü olan MieS, beklenen etkinlik CareerUp'ı gerçekleştiriyor. "Better Than Ever!" mottosu ile yola çıkılan CareerUp;...
Devamını oku

iOS 14’de DuckDuckGo varsayılan tarayıcı seçilebilecek

Berat Latif - 0
Apple'ın iOS 14 ve iPadOS 14 yazılımları artık üçüncü parti yazılımların varsayılan tarayıcı olarak seçilmesini sağlıyor. Geliştiriciler ise yapılan değişikliği destekleyen sürümlerini tek tek...
Devamını oku

İlgili İçerikler

Teknoloji

Elon Musk’a göre herkesin okuması gereken 61 kitap

Zeynep Yaprak Demirtaş - 0
Elon Musk her ne kadar zamanını Tesla, SpaceX, Neuralink gibi teknolojilere ve Twitter'a ayırsa da kitap okumayı da eş geçmiyor. Sık sık...
Devamını oku
İnternet

E-Devlet’te Kütüphaneler İçin E-Üyelik ve E-Kitap Hizmeti Başladı

Barış Mancar - 0
Artık e-Devlet üzerinden halk kütüphanelerine online kayıt yaptırabilir, arşivde bulunan e-kitap'lara ulaşabilirsiniz. Türkiye'de verdiği online hizmet ile vatandaşlık işlemlerini kolaylaştıran ve her geçen gün yeni...
Devamını oku
İnternet

Google Ventures, Startup’lar için Yeni Kitabını Yayınladı: Sprint

Barış Mancar - 1
Google'ın bundan böyle tüm operasyonlarını Alphabet şirketi altında yürütüceğini açıklaması üzerine, şirket içindeki birimler belli başlı kategoriler altına girmişti. Google Ventures (GV) ise şirketin...
Devamını oku
Haberler

Forbes Milyarderler Listesini Açıkladı (2016)

Barış Mancar - 1
Forbes'in her yıl çeşitli araştırmalara, bulgulara ve bağlantılara dayandırarak hazırladığı Yıllık Forbes Milyarderleri listesi, 2016 yılı için de yayınlandı. Bu yıl otuzuncusu yayınlanan 2016...
Devamını oku
Sosyal Medya

Mark Zuckerberg’e Göre Herkesin Okuması Gereken 23 Kitap

Barış Mancar - 1
Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, dünya üzerindeki herkesi birbirine bağlama hedefinin yanı sıra, insanlara ilham veren projeleriyle de örnek davranışlar sergilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz...
Devamını oku