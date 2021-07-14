Apple yüksek talep beklentisiyle iPhone 13 üretimini yüzde 20 artıracak

Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modeli iPhone 13 için tüm hazırlıklar hızla devam ediyor. Şirket, Eylül ayında duyurulması beklenen yeni iPhone modeli için taleplerin fazla olacağı beklentisiyle üretim sayısını artırmayı planlıyor.

Bloomberg’in haberine göre, geçtiğimiz sene iPhone 12 serisi için ilk etapta 75 milyon üretim gerçekleştiren Apple, iPhone 13 serisi için bu sayıyı yıl sonuna kadar yüzde 20 oranında artırarak 90 milyon birime çıkarmayı hedefliyor. Bu da şirketin iPhone 12’ye kıyasla iPhone 13’e olan taleplerde yüzde 20’lik bir artış yaşanacağını öngördüğü anlamına geliyor.

Habere göre iPhone 13 ile ilgili bazı beklentiler de mevcut. Bunlar kısaca şöyle:

iPhone 13 serisi Eylül 2021 ‘de duyurulacak.

‘de duyurulacak. Son iPhone serisinde olduğu gibi iPhone 13 serisinde de 4 farklı boyut olacak.

olacak. En az bir modelde değişken yenileme hızlarına sahip LTPO ekran olacak.

ekran olacak. Daha küçük çentik (notch) tasarımına sahip olacak.

tasarımına sahip olacak. Gelişmiş optik zoom başta olmak üzere kamera geliştirmeleri konusunda özellikle video öne çıkacak.

öne çıkacak. 6 çekirdekli A14 ile aynı tasarıma sahip, ancak daha geliştirilmiş bir çip yer alacak.

ile aynı tasarıma sahip, ancak daha geliştirilmiş bir çip yer alacak. Testleri yapılmış olmasına rağmen ekran içi touch-ID desteği olmayacak.

Bloomberg’e göre Apple’ın hedefi çentikli tasarımdan tamamen kurtulmak. Ancak bunu hemen uygulayacak gibi görünmüyor. Zira küçültülmüş olsa da yeni iPhone 13 serisi çentikli tasarımla kullanıcının karşısına çıkacak gibi görünüyor.