Apple, iPhone’u yatarken şarjda bırakanlara uyarıda bulundu

Teknoloji devi Apple, kullanıcılarına iPhone cihazlarını şarj ederken alınması gereken önlemler hakkında çeşitli uyarılarda bulundu. Şirket, “iPhone için önemli güvenlik bilgileri” başlıklı web sayfası üzerinden yaptığı yeni açıklamada, telefonu kullanırken ve şarj ederken, yüksek ısıya bağlı olarak meydana gelebilecek hasarlardan kaçınmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

“iPhone veya pili düşürülürse, yanarsa, delinirse veya çarpılırsa ya da suyla temas ederse hasar görebilir. iPhone veya pilde bir hasardan şüphelenirseniz, aşırı ısınmaya ya da yaralanmaya yol açabileceği için iPhone’u kullanmayı bırakın” tavsiyesinde bulunan ABD merkezli şirket, özellikle de telefonu gece yatarken şarjda bırakanların mutlaka dikkat etmesi gereken bir konuya da değindi.

iPhone’u yatarken şarj etme tehlikeli mi?

iPhone’un şarj kablosu ve bağlayıcısıyla uzun süreli temasın, ciltte rahatsızlığa veya yaralanmaya neden olabileceğini belirten Apple, hem iPhone akıllı telefonların hem de USB güç adaptörleri ve kablosuz şarj cihazlarının, ülke mevzuatları ve uluslararası güvenlik standartları tarafından belirlenen sıcaklık sınırlarıyla uyumlu olduğunu hatırlattı. Fakat bu sınırların aşılması durumunda ise, rahatsızlık veya yaralanmaya yol açabileceği bilgisini paylaştı.

Özellikle de cihazın çalışır durumdayken veya güç kaynağına bağlıyken uzun süreli cilt temasından kaçınılması gerektiğini hatırlatan teknoloji şirketi, şarj esnasında cihazın battaniye, yastık veya vücut altına konulmaması gerektiğini vurguladı ve bu şekilde uyumamak gerektiğini kaydetti. Öte yandan cihazı kullanırken ve şarj ederken, yüksek ısıya maruz kalmaması için iyi havalandırılan bir alanda tutulması gerektiğini aktardı.

Apple, vücuttaki ısıyı algılama yeteneğini etkileyebilecek fiziksel durumu olan kişilere özel bir dikkat gerektiğini ifade etti. Böyle bir durumu olan kullanıcılarının, uyarılara karşı daha dikkatli olmasını tavsiye eden iPhone üreticisi, öte tarafta USB güç adaptörünün güvenli bir şekilde kullanılabilmesi ve ısıya bağlı yaralanma veya hasar riskinin azaltılması için adaptörün elektrik prizine doğrudan takılması gerektiğini ifade etti.

Güç adaptörünün ıslak yerlerde veya ıslak ellerle kullanılmaması gerektiğine de dikkat çeken Apple, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Güç adaptörünü lavabo, küvet veya duş kabini gibi ıslak yerlerin yakınında kullanmayın ya da güç adaptörünü ıslak ellerle prize takıp prizden çıkarmayın. Aşağıdaki durumlardan herhangi birinde, güç adaptörünü ve tüm kabloları kullanmayı durdurun: – Güç adaptörü prizi veya dişleri zarar görürse.

– Güç kablosu aşınırsa ya da başka şekilde zarar görürse.

– Güç adaptörü aşırı neme maruz kalırsa veya güç adaptörünün içine sıvı dökülürse.

– Güç adaptörü düşer ve kutusu hasar görürse.

İşitme kaybına karşı da uyardı

Ses düzeyinin yüksek seviyelerde dinlenmesinin işitme duyusuna zarar verebileceği konusunda da kullanıcılarını uyaran Apple, uzun süreli yüksek ses düzeylerine maruz kalmanın, gerçekte olduklarından daha düşük algılanabilecek arka plan sesleriyle birlikte seslerin duyulmasını olumsuz anlamda etkileyebileceği bilgisini de paylaştı.