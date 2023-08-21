Adobe kurucusu Dr. John Warnock hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri merkezli grafik ve medya yazılımları üreticisi Adobe’nin kurucu ortaklarından biri olan Dr. John E. Warnock yaşamını yitirdi. Adobe CEO’su Shantanu Narayen tarafından şirket çalışanlarına gönderilen bir mektupla duyurulan üzücü haber sonrasında sevenleri Warnock’a tek tek başsağlığı mesajlarını iletti.

Warnock, Adobe’yi kurmadan önce Xerox Palo Alto Araştırma Merkezi’nde baş bilim insanı olarak görev yapıyordu. Xerox’a katılmadan önce de Evans & Sutherland Computer Corporation, Computer Sciences Corporation, IBM ve Utah Üniversitesi’nde önemli pozisyonlarda bulundu.

Adobe kurucusu yaşamını yitirdi

1928 yılında iş arkadaşı Xerox’tan iş arkadaşı Charles Geschke ile birlikte Adobe şirketini kuran ünlü yazılımcının Photoshop’u hayata geçirme yolunda attığı ilk adım, daha çok masaüstü yayıncılığında kullanılan bir sayfa tanımlama dili olan PostScript’i geliştirmesi oldu. PostScript’ten sonra daha gelişmiş görüntü düzenleme uygulamaları üzerinde çalışan Adobe, 1990 yılında Photoshop yazılımını piyasaya sürerek sektördeki varlığını genişletti.

Adobe Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Shantanu Narayen, John Warnock’un ölüm haberini çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile paylaştı. Warnock’un kendisine onlarca senelerdir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Narayen, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Sevgili kurucu ortağımız Dr. John Warnock’un 82 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. John’un dehası ve teknolojik yenilikleri dünyayı değiştirdi. Onlarca senedir ilham kaynağı olduğu Adobe topluluğu ve sektör için üzücü bir gün. John ve Dr. Chuck Geschke 1982 senesinde PostScript ile Adobe’yi kurarak masaüstü yayıncılık devrimini ateşledi. Vizyonu ve tutkusu, Adobe’nin Illustrator, her yerde bulunan PDF dosya formatı ve Acrobat, Photoshop ve Premiere Pro gibi çığır açan yenilikler sunmasını sağlayarak masaüstü çağını tanımladı ve milyonlarca insan için yaratıcılığı ve fırsatı serbest bıraktı. John, kelimeler, görüntüler ve videolarla iletişim kurma biçimimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip olan, neslimizin en büyük mucitlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yeniliklerinin yarattığı etki sayısız olsa da, Adobe’de çalışma şansına sahip olan hepimizi etkileyen asıl şey onun yılmaz ruhu, tutkusu ve kuvvetli değerlere sahip bir şirket kurmaya olan inancıdır. John, hangi teknolojilerin müşterileri memnun edeceği ve iş değeri yaratacağı mevzusunda inanılmaz derecede bilgeydi. John ve grafik sanatçısı olan eşi Marva, ürünlerimizi devamlı olarak kullandılar ve müşteri empatisi mevzusunda standartları belirlediler. John ile son 25 yıldaki etkileşimlerim profesyonel kariyerimin en önemli anları oldu. John ve Chuck ile kahvaltılarda geleceği hayal ederdik, ama gerçek bir rönesans adamı olan John hakkında bana eşsiz bir fikir veren bazı kitaplar, sanat, dünya tarihi ve politika üzerine yaptığımız çeşitli sohbetlerdi. Kendisi benim rol modelim ve akıl hocam olsa da, onu bir dost olarak saydığım için minnettarım. Hayatımızda büyük bir boşluk bırakacak bu kayıp üzerine düşünürken, birkaç ay önce Acrobat’ın 30. yıldönümü için John’u gördüğüm zamanı hatırlıyorum. Acrobat ve PDF’nin iletişim dünyası üstündeki etkisini kutladığımız etkinlikten sonra Firefly’ın yeni nesil yaratıcı teknolojiyi dönüştürme potansiyeli hakkında konuştuk. Düşüncelerim Marva ve tüm ailesiyle birlikte. Onun muhteşem mirasını devam ettirmekten daha çok isteyeceği bir şey yoktur, bu yüzden onu gururlandırmaya devam edelim.

Dr. John Warnock, Adobe’yi kurduktan sonraki ilk iki yılında şirketin başkanı olarak görev yaparken, sonraki 16 yılında ise CEO olarak görevini sürdürdü. 2000 yılına gelindiğinde CEO’luk görevini bırakan Warnock, Nisan 1989’dan Ocak 2017’ye kadar yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam etmişti.