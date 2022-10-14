30 yılın ardından “Microsoft Office” emekliye ayrılıyor

Günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen ve 30 yıldan fazladır ofis yazılımları denildiğinde akla ilk gelen “Microsoft Office” artık yeni bir isme ve yeni bir logoya sahip.

12 Eylül’de düzenlenen Microsoft Ignite etkinliğinde konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft; önümüzdeki birkaç ay içerisinde Office.com, Office mobil ve Office masaüstü uygulamalarının “Microsoft 365” ismi altında ve yeni tasarlanan ikonlarla birlikte kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Yeni Microsoft 365’in de temelde Microsoft Office’e benzediğini söylemek mümkün. Ancak bazı önemli farklılıklar da var. Örneğin Microsoft Office tek seferlik ücretlendirme yaparken, Microsoft 365’te aylık ücretlendirme bulunuyor. Ayrıca Microsoft Office’in yeni sürümleri için tekrar satın alma gerektirirken, Microsoft 365’te bu güncellemeler satın alınan plana dahil edilmiş durumda.

İlk olarak 1990 yılında piyasaya sürülen Microsoft Office, zaman içerisinde günlük yaşantılarımızın vazgeçilmezi haline gelmiş, iş dünyasının da demirbaşı olmuştu. 30 yılın ardından emekli edilen Microsoft Office, artık yeni bir isim ve yeni bir logo ile hizmetine devam edecek.

Sosyal medya tarzı yeni “akış” özelliği

Duyurunun yapıldığı etkinlik sırasında Microsoft‘un kurumsal başkan yardımcısı Jared Spataro, Microsoft 365’in yeni özelliklerini de tanıttı. Buna göre Microsoft 365, Word ve Powerpoint gibi ürünlerdeki tüm kullanıcı dosyaları için bir merkez görevi görecek ve toplantılarda paylaşılan dosyalara hızlı erişim imkanı sunacak.

Microsoft 365 uygulamasında yeni bir “akış” özelliği de yer alacak. Sosyal medya platformlarının akışlarına benzeyen bu yeni özellik, takip edilen kullanıcılardan gelen güncellemeler veya yaklaşan toplantılar gibi yeni gelişmeleri kullanıcıların tek bir akış altında görmesini sağlayacak.

Yeni Microsoft 365, Office.com için önümüzdeki Kasım ayından itibaren kullanıma sunulacak. Office uygulamalarında yapılacak değişiklikler ise Ocak 2023’ten itibaren uygulanmaya başlayacak.

Yeni değişikliklerin tamamı bütün kullanıcılar için geçerli olacak. Ancak Microsoft Office’e hemen veda etmek istemeyen kullanıcılar için de son bir plan duyurulmuş durumda. Buna göre Office 2021 kullanıcıları Word, Outlook, Excel gibi tek-seferlik ödeme yapılan araçları satın alabilecekler.