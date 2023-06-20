Xiaomi TV Stick rakibi Turkcell TV+ Pro duyuruldu

Turkcell bugün dikkat çekici bir ürün ile karşımıza çıktı. Bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde şirket, Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından geliştirilen TV Stick cihazıyla rekabet etme potansiyeline sahip olan Turkcell TV+ Pro modelini tanıttı.

Açıklanan bilgiler doğrultusunda Turkcell TV+ Pro’nun şu anda piyasaya mevcut olan Apple TV, Google Chromecast TV ve Xiaomi TV Stick gibi modellere bütçe dostu bir alternatif olarak geleceği öğrenildi. Söz konusu üründe Netflix ve BluTV gibi yerli dijital streaming platformları ile birlikte AMC+, Paramount+ ve HBO gibi yabancı hizmetlere de oldukça kolay bir şekilde erişim sağlanabilecek.

Turkcell TV+ Pro özellikleri

Turkcell TV+ Pro’nun Android TV 11 işletim sistemi ile çalıştığı belirtiliyor. S905X4 Quad-Core A55 2.0GHz CPU’ya ev sahipliği yapan ürün, HDMI 2.1 ve SPDIF girişlerine yer veriyor. 4K ve 50 fps çözünürlük kalitesini destekleyen modelde MPEG-2/4, H.264/AVC, H.265 (HEVC), VP8/VP9 medya destekleri ve MPEG-1, MP4 AAC, MPEG-3, Dolby Digital AC3, Dolby Digital EAC3, HE-AAC, Dolby AC4, Dolby MS12 ses destekleri bulunuyor. Ağ bağlantısı noktasında ise Wi-Fi 2.4G/5.8 GHz 802.11a/b/g/h/ac, RJ45 (100M/10M) Ethernet, Bluetooth 5.0 desteklerinden yararlanılıyor.

Turkcell TV+ platformunda yer alan tüm içeriklere rahatça ulaşabileceğiniz ürün, her yere rahatlıkla taşıyabileceğiniz hafif bir yapıya sahip. Google Play Store’da yer alan tüm Android TV uygulamalarını indirebileceğiniz Turkcell TV+ Pro, HDMI ya da internet bağlantısına sahip olan her yerde keyifli bir seyir deneyimi vaat ediyor.

TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, ürünle alakalı olarak şu ifadelere yer veriyor:

“Hedefimiz TV+’ı gelişim alanlarıyla farklılaştırarak her şeyin bir arada olduğu bir ‘platformlar merkezine’ dönüştürmek. Bu yolda büyük adımı da TV+ Pro ürünüyle attık. Tüm dijital platform uygulamalarının bulunduğu içerikleri, izleyiciye tek bir kutu üzerinden sunacağız. Kullanıcı dostu bu ‘süper platform’ ile sektörde kapsayıcı ve dönüştürücü bir rol üstleniyoruz. TV+ sektörde kendi kategorisini oluşturma yolunda ilerliyor. Her platform kendi dünyasına ve müşterisine odaklanırken biz bütün platformların en seçkin içeriklerini bir araya getiriyoruz. Sektördeki içerik sağlayıcıların ya da oynatıcıların en kaliteli içeriklerine kolayca erişilebilecek yepyeni bir dünya yaratıyoruz. Bu adımın platform pazarını dönüştüreceğine inanıyoruz. Pazara sadece kendi kutumuzdan bakmıyoruz, tüm oyuncuları geliştirecek çalışmalar planlıyoruz.”

Turkcell TV+ Pro fiyatı

Turkcell TV+ Pro’nun fiyatı belli oldu. Cihaz, 3 ay taksit imkanıyla 2 bin 268 TL karşılığında satışa sunulacak. Öte yandan tüketiciler 6, 12, 24 ve 36 ay taksit seçeneklerinden de yararlanabilecek.