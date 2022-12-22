Samsung Galaxy S23 serisi çıkış tarihi sızdırıldı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi için kolları sıvamış durumda. Şirket, Galaxy S serisinin yeni modellerini çok yakında hayranları ile tanıştıracak. Heyecanla beklenen cihazların 2023 yılının başlarında piyasaya tanıtılacağı zaten biliniyordu. Ancak ortaya çıkan son sızıntılar, lansman tarihinin ne zaman olacağını gözler önüne serdi.

Teknoloji camiasında yaptığı isabetli tahmin ve sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren iki analist, Samsung Galaxy S23 serisinin çıkış tarihi hakkında dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Samsung’un birbirinden ilgi çekici yeni cihazlarını tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliği için analistler ortak bir tarih verdi.

Samsung Galaxy S23 serisi ne zaman çıkacak?

Merakla beklenen Samsung Galaxy S23 ailesi için geri sayım başlamış durumda. Son haftalarda cihazlarla alakalı üst üste pek çok sızıntı haberi gündeme geldi. Bu iddialar, cihazın çıkış tarihinin oldukça yakın olduğu anlamına geliyor. Henüz Samsung’dan konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmese de piyasadaki iki güvenilir analist olan Ice Universe ve OnLeaks (Steve H. McFly) o tarihi sosyal medya üzerinden takipçilerine duyurdu.

February 1 — Ice universe (@UniverseIce) December 21, 2022

Ice Universe ve OnLeaks, geçtiğimiz yıl Samsung Galaxy S22 serisi ve Tab 8 adlı tablet cihazının tanıtıldığı Galaxy Unpacked etkinliğini haftalar öncesinden sızdırması ile büyük dikkat toplamıştı. Şimdi aynı isimler, Galaxy S23 için 1 Şubat tarihini işaret etti. Bu tarihte Samsung’un yeni amiral gemisi telefonlarıyla beraber bir dizi yeni ürününü piyasaya duyuracağı belirtildi.

Samsung Galaxy S23 çıkış tarihi iddiaları ile ilgili henüz şirketten resmi bir doğrulama gelmedi. Samsung’un etkinlik için resmi davetleri ilerleyen haftalarda gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy S23 özellikleri Geekbench’te görüldü

Android dünyasının en güçlü akıllı telefon modelleri arasında yer almaya aday olan Galaxy S23, Geekbench platformunda görüldü. Samsung Galaxy SM-S911B kod adıyla platformda karşımıza çıkan cihazın donanımı ile ilgili birçok detay ortaya çıktı. Cihazın teknik özellikleri, lansman etkinliğine bir aydan uzun süre kala belli oldu.

Geekbench’te yer alan detaylara göre Samsung Galaxy S23 modeli Qualcomm tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz haftalarda piyasaya duyurulan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile gelecek. Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Vivo X90 Pro+ ve OnePlus 11 gibi akıllı telefonlara da güç sağlayan işlemci, kullanıcılara yüksek bir performans deneyimi sunacak. Öte taraftan cihazda 8 GB RAM kapasitesi yer alacak. Telefon tek çekirdek testinde 578 puan alırken; çoklu çekirdek bölümünde ise 2.118 puan almayı başardı.