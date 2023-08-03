Samsung Galaxy S23 FE kamera özellikleri ortaya çıktı

Samsung yıllardır en yeni amiral gemisi akıllı telefon serileri için bir Fan Edition sürümü sunuyor. Bu sürümle birlikte şirket, üst düzey modellerine daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak alternatif yaratıyor. Şimdi ise benzer bir senaryonun, geçtiğimiz aylarda duyurulan Samsung Galaxy S23 serisi için yaşanacağı biliniyor. Galaxy S23 FE modeli için geri sayım başlarken, merakla beklenen cihazın kamera özellikleri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni nesil Fan Edition modelinin önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkması bekleniyor. Dünya çapında heyecanla beklenen nispeten uygun fiyatlı olarak kabul edilebilecek akıllı telefonla ilgili yeni bilgiler gündeme geldi. Cihazın kamera detayları lansmandan önce internete sızdırıldı. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy S23 FE ön kamera detayları sızdı

Şimdiye kadar Samsung cihazlarla ilgili yapmış olduğu isabetli tahminlerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Hollandalı internet sitesi GalaxyClub’ın iddialarına göre yeni nesil Galaxy S23 FE modeli hakkında dikkat çeken bazı bilgiler gün yüzüne çıktı. Heyecanla beklenen cihazda, daha önce Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE ve Galaxy A54 cihazlarında görülen 32 MP sensör yerine yeni modelin Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus’ta yer alan 10 MP ön kamerayla geleceği iddia edildi.

Ön kamera sızıntısının yanı sıra Samsung Galaxy S23 FE cihazının temel olarak mevcut Galaxy S21 FE’de de bulunan aynı bileşen olan 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip 8 MP telefoto arka kamerayla geleceği iddia ediliyor. Ana kamera ile ilgili başka bir söylenti ise yeni cihaz için çok beklenen bir yükseltme olan 50 MP sensör kullanımı olarak görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde bir Samsung yöneticisi, şirketin şu anda yeni bir Galaxy S Fan Edition modeli üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Bununla alakalı ortaya çıkan bazı söylentiler ise cihazın iki işlemci seçeneğiyle geleceğine işaret ediyordu. Bunlardan bir tanesi, Galaxy S22 serisinin Avrupa varyantında kullanılan çip olan Exynos 2200 olarak belirtilirken, bir diğeri ise diğer ülkelerdeki sürümde yer alan Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi olarak değerlendiriliyor.

Samsung Galaxy S23 FE özellikleri ile ilgili iddialar arasında cihazın 6,4 inç AMOLED ekranla geleceği, 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanının eşleştirileceği oluyor. Son olarak tasarımının Galaxy S23 ailesi ile benzerlik taşıması, kameraların bir modülle birleştirilmesi yerine doğrudan arka kapağa yerleştirilmesi bekleniyor.