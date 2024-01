Realme telefon kameraları için Oscar ödüllü görüntü yönetmeniyle anlaştı

Yeni bir akıllı telefon satın alırken pek çok kullanıcı, cihazın kamera kalitesini ön planda tutarak karar veriyor. Her geçen gün daha fazla yayılmaya devam eden mobil fotoğrafçılık pazarı sert bir rekabet sunuyor. Bu bağlamda OPPO ve OnePlus, uzun yıllardır Hasselblad markasıyla ortaklık kuruyor. Xiaomi ve Huawei, Leica tarafından tasarlanan lensleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Öte yandan Vivo da son yıllarda Zeiss lensleriyle bu alandaki iddiasını artırıyor.

Realme de mobil fotoğrafçılık alanında daha kaliteli bir deneyim sunmak için kollarını sıvadı. Rakiplerine karşı güçlü bir rekabet sergilemek isteyen Realme markası, kamera alanında önemli bir sıçrama yapacağına işaret ederek Oscar ödüllü ünlü görüntü yönetmeni Claudio Miranda ile anlaştı. Tecrübeli sinemacı, markanın kamera setlerini iyileştirmek üzere şirkette göreve başladı.

Claudio Miranda, Realme 12 Pro’nun kamerasından sorumlu olacak

Realme, üretmiş olduğu akıllı telefonlarda daha iyi bir kamera performansı sağlamak için ünlü görüntü yönetmeni Claudio Miranda ile masaya oturdu. Merakla beklenen yeni Realme 12 Pro modellerinde şirket, gelişmiş bir sinema deneyimini akıllı telefonlara optimize edecek.

Şimdilik Miranda’nın tam olarak nasıl bir görev üstleneceğine ilişkin bir detay verilmedi. Fakat tecrübeli sinemacı, kamera sensörlerinin kontrol edilmesinden lansman öncesi onayına kadar tüm sürece hakim olacak.

Realme 12 Pro’dan neler bekleniyor?

Önümüzdeki hafta başında Hindistan pazarında piyasaya duyurulması beklenen yeni Realme 12 Pro cihazı için geri sayım başladı. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir ekran deneyimine kapı aralayacağı öne sürülen cihaz, Full HD+ çözünürlük kalitesi sunan 6,7 inç OLED panelle gelecek.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snadpragon 7s Gen 2 çipinden güç alan model, bu sayede üst düzey bir performansa ulaşacak. 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı yer alacak.

Gelişmiş bir kamera setine sahip olacak cihaz, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip Sony IMX890 ana kamera sensörüyle gelecek. Bunun yanı sıra cihaz, 3x yakınlaştırma imkanı vadeden OV64B periskop lens taşınacak.

Etkileyici bir sinema kariyerine sahip olan Claudio Miranda, daha önce The Curious Case of Benjamin Button ve Life of Pi filmleriyle En İyi Görüntü Yönetmeni Oscar’ı elde etmeyi başarmıştı. Tecrübeli sinemacı şimdi yeteneklerini Realme’nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modelinde gösterecek.