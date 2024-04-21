Xiaomi 14 Ultra yeni güncellemeyle 5.5G ve uydu iletişim desteği kazandı

Performans canavarı donanımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 14 Ultra için beklenen haber geldi. Bu ayın başlarında ortaya şirket, Xiaomi 14 Ultra için 5.5G ağ bağlantısı desteği sunmaya başlayacağını doğrulamıştı. Cihaza gelen yeni beta güncellemesiyle birlikte telefonda 5.5G kullanımı ve uydu iletişim desteği yer aldı. Bu sayede kullanıcıların internette gezinirken 5,5 Gbps’den daha yüksek hızlara ulaşabilmelerine olanak tanınıyor.
Yeni HyperOS güncellemesi ile birlikte Xiaomi 14 Ultra kullanıcılarının hayatına dahil olan 5.5G ve uydu iletişim destekleri, şimdilik ne yazık ki sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açıldı. Beta testleri devam eden güncelleme, muhtemelen yakında herkese açık kararlı sürümüyle piyasaya çıkacak.
Xiaomi 14 Ultra artık daha güçlü bir seçenek haline geldi
China Mobile ile işbirliği sonucunda karşımıza çıkan 5.5G ağ bağlantısı desteği şimdiden büyük bir ilgi gördü. Öte yandan kullanıcıların Tiatong ağı üzerinden uydu iletişim desteğine ulaşabilecekleri belirtildi. Bu sayede kullanıcıların en zorlu senaryolarda bile iletişimini sürdürebilmelerine olanak sağlanıyor. Piyasadaki mevcut telefonlardan farklı olarak ürün, herhangi bir baz istasyonuna ihtiyaç duymadan, direkt bir şekilde uyduyla bağlantı kuruyor.
Xiaomi 14 Ultra için gelen 5.5G desteği 10 Gigabit’e kadar downlink, 1 Gigabit’e kadar ise uplink sunuyor. Açıklanan bu rakamlar, standart 5G bağlantısına göre yaklaşık 10 kat daha yüksek bir hızla karşılaşılacağına işaret ediyor. Ön testlerde cihazın indirmelerde 5.132,34 Mbps hıza kadar ulaşabildiği vurgulanıyor.
Çin pazarında çok yakında Xiaomi 14 Ultra dışında başka modellerin de 5.5G bağlantı desteğine sahip olacağı ifade ediliyor. İlerleyen haftalarda bu desteğe erişecek modellerin başında OPPO Find X7 Ultra, Vivo X Fold 3, Vivo X100 ve iQOO 12 gibi modeller karşımıza çıkıyor.
Xiaomi 14 Ultra özellikleri
- Boyut: 75,3 x 161,4 x 9,2 mm
- Ağırlık: 224,4 gram
- Ekran: 2K çözünürlüklü 6,73 inç AMOLED LTPO ekran, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama
- Selfie kamerası: 32 MP OmniVision OV32B40 ön kamera
- Arka kamera: 50 MP Sony Lytia LYT-900 ana kamera, 50 MP Sony IMX858 ultra geniş lens, 50 MP Sony IMX858, 50 MP Sony IMX858 periskop lens
- Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, IP68, ödemeler için NFC, stereo ses ve USB-C 3.2
- Batarya kapasitesi: 90 watt hızlı şarj destekli 5.300 mAh pil
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 arayüzü