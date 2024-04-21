Samsung Galaxy F55, Galaxy M55 ile aynı özelliklere sahip olacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni orta segment akıllı telefon modeli için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen Galaxy F55 modeli üzerinde çalışmalar devam ederken, ortaya çıkan son bilgilere göre cihazın Galaxy M55 ile aynı teknik özelliklere sahip olacağı görüldü.

Şirketin F serisi akıllı telefon ailesine çok yakında dahil olacak yeni Galaxy F55, daha önce Galaxy A55’e yakın bir donanımla karşımıza çıkacağı haberleriyle gündeme gelmişti. Ancak son raporlar, beklenen modelin Galaxy M55 ile birebir aynı bir donanım taşıyacağını gözler önüne serdi. Önümüzdeki haftalarda piyasaya duyurulacak cihazla alakalı akıllardaki neredeyse tüm soru işaretleri ortadan kalkmış oldu.

Samsung Galaxy F55 tanıdık özelliklerle geliyor

SamMobile’ın haberine göre Samsung’un orta seviye akıllı telefon pazarına hitap edecek yeni modeli, olan Galaxy F55 Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 1 yonga setiyle çalışacak. Karşılaştırma yapmak isteyenler için daha önce bu çipi Galaxy M55’in yanı sıra Honor 90, Xiaomi 13 Lite, Nubia Flip, HTC U23 Pro, Xiaomi Civi 2 ve OPPO Reno 8 Pro gibi modellerde de görmüştük.

Google Play Console’da yer alan bilgiler, beklenen cihazın 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağına işaret ediyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.1 kullanıcı arayüzüyle hizmet vermeye başlayacak olan model, Full HD+ çözünürlüklü bir ekranla gelecek. Öte yandan cihaz 5G bağlantı desteği sağlayacak.

Şimdilik bu detaylar resmi olarak Samsung tarafından doğrulanmadı. Fakat Google Play Console verileri, lansman gününde pek fazla sürprizle karşılaşmayacağımıza işaret ediyor. Orta segment telefonun ilerleyen haftalarda piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Galaxy M55’in teknik özellikleri nelerdi?

Mart ayının sonlarında piyasaya çıkan Galaxy M55’te 120 Hz yenileme hızı, 1.000 nit tepe parlaklık ve 1080×2400 piksel çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inç Super AMOLED+ ekran yer alıyor. Always-on-display özelliğini destekleyen ekranın üst kısmında 50 MP selfie kamerası karşımıza çıktı. Cihazın arka tarafında ise dikey olarak yerleştirilen modülde 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör sıralandı.

Qualcomm imzalı Snapdragon 7 Gen 1 çipiyle gelen Samsung Galaxy M55, 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla piyasaya sunuldu. Ekran altı parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapan modelde 45 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi sağlandı. Android 14 işletim sistemiyle çalışan telefon, mavi ve yeşil olmak üzre iki renk seçeneğiyle raflara geldi.

Muhtemelen Galaxy M55 cihazında karşımıza çıkan tüm bu özellikler, yeni Galaxy F55 modelinde de yer alacak. Cihazla alakalı yeni gelişmeler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.