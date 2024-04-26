One UI 6.1 güncellemesi alacak Samsung telefonlar

One UI 6.1 güncellemesi alacak Samsung akıllı telefonlar belli oldu. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilk olarak Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesiyle birlikte hayatımıza giren Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesini daha fazla cihaza ulaştırmak istiyor. Kullanıcılar için bir dizi ilgi çekici özelliğe ev sahipliği yapan güncelleme, çok yakında şirketin birçok modelinde yer bulmaya başlayacak.
Yeni özelliklerin yanı sıra ayrıca çok sayıda sistem iyileştirmesi ve düzeltmelere de yer veren yazılım, yakında 30’dan fazla akıllı telefon modelinde karşımıza çıkacak. Yeni güncellemeyi almaya hak kazanan modeller belli oldu. İşte o cihazlar…
One UI 6.1 alacak telefonlar hangileri olacak?
Başta Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 olmak üzere Samsung, çok sayıda modeline One UI 6.1 güncellemesini dağıtıyor. Orta segment birçok modelin de kendine yer bulduğu listede toplamda 37 telefon ve tablet cihazı bulunuyor.
Bilindiği üzere Samsung, One UI 6.1 güncellemesini daha önce One UI 6.0 sürümünü alan tüm cihazlarına sunacak. Bu bağlamda güncellemeye hak kazanacak cihazlar şu şekilde sıralanıyor:
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy A34 5G
- Samsung Galaxy A53 5G
- Samsung Galaxy Jump 2
- Samsung Galaxy Quantum 3
- Samsung Galaxy Quantum 4
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S21+
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy Z Flip 3
- Samsung Galaxy Z Flip 4
- Samsung Galaxy Z Fold 3
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy A13
- Samsung Galaxy A23
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A52s 5G
- Samsung Galaxy Buddy 2
- Samsung Galaxy Quantum 2
- Samsung Galaxy Tab S7 FE
- Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro
- Samsung Galaxy Wide 6
- Samsung Galaxy Tab A7 Lite
- Samsung Galaxy Tab A8
- Samsung Galaxy XCover 5
One UI 6.1 güncellemesini alacak Samsung telefonlar arasında ayrıca yukarıdaki listede yer almayan başka sürpriz modellerin de olabileceği belirtiliyor. Fakat şimdilik doğrulanan ve kesin olarak güncellemeye hak kazanan cihazlar bu şekilde açıklanıyor. Listeye yeni cihazlar dahil edildikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.