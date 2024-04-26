One UI 6.1 güncellemesi alacak Samsung telefonlar

One UI 6.1 güncellemesi alacak Samsung akıllı telefonlar belli oldu. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilk olarak Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesiyle birlikte hayatımıza giren Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesini daha fazla cihaza ulaştırmak istiyor. Kullanıcılar için bir dizi ilgi çekici özelliğe ev sahipliği yapan güncelleme, çok yakında şirketin birçok modelinde yer bulmaya başlayacak.

Yeni özelliklerin yanı sıra ayrıca çok sayıda sistem iyileştirmesi ve düzeltmelere de yer veren yazılım, yakında 30’dan fazla akıllı telefon modelinde karşımıza çıkacak. Yeni güncellemeyi almaya hak kazanan modeller belli oldu. İşte o cihazlar…

One UI 6.1 alacak telefonlar hangileri olacak?

Başta Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 olmak üzere Samsung, çok sayıda modeline One UI 6.1 güncellemesini dağıtıyor. Orta segment birçok modelin de kendine yer bulduğu listede toplamda 37 telefon ve tablet cihazı bulunuyor.

Bilindiği üzere Samsung, One UI 6.1 güncellemesini daha önce One UI 6.0 sürümünü alan tüm cihazlarına sunacak. Bu bağlamda güncellemeye hak kazanacak cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy Jump 2

Samsung Galaxy Quantum 3

Samsung Galaxy Quantum 4

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy Buddy 2

Samsung Galaxy Quantum 2

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro

Samsung Galaxy Wide 6

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy XCover 5

One UI 6.1 güncellemesini alacak Samsung telefonlar arasında ayrıca yukarıdaki listede yer almayan başka sürpriz modellerin de olabileceği belirtiliyor. Fakat şimdilik doğrulanan ve kesin olarak güncellemeye hak kazanan cihazlar bu şekilde açıklanıyor. Listeye yeni cihazlar dahil edildikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.