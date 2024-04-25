120 Hz ekranlı Realme Narzo 70x ve Narzo 70 piyasaya çıktı

Realme Narzo 70x ve Narzo 70 kendine has tasarımlarıyla piyasaya sürüldü. 5G bağlantı desteğine sahip olan akıllı telefon modelleri Hindistan pazarında raflara gelmeye başladı.

Realme’nin yeni telefonları şık tasarımlarının yanı sıra geniş pil kapasiteleri ve yüksek performanslarıyla dikkat topluyor. Uygun fiyatlı telefonlar Android 14 işletim sistemi, 120 Hz yenileme hızı ve 45 watt hızlı şarj destekleriyle karşımıza çıkıyor. İşte Narzo 70 serisiyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Realme Narzo 70x özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus

MediaTek Dimensity 6100 Plus RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB RAM

4 GB ve 6 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama

128 GB dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP mono lens

50 MP ana kamera ve 8 MP mono lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası ve yanda parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası ve yanda parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Serinin uygun fiyatlı seçeneği olan Realme Narzo 70x modelinde 950 nit tepe parlaklık ve 2400×1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,72 inç LCD ekran bulunuyor. 240 dokunmatik örnekleme ve 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim oluşturuluyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6100 Plus çipinden güç alan Realme modelinde 6 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Buna ek olarak kullanıcıların microSD kart desteğiyle hafıza genişletmelerine olanak sağlanıyor. 45 watt hızlı şarja sahip 5.000 mAh pil kapasitesiyle gelen model; Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 destekleri barındırıyor.

50 MP ana kamerayla mobil fotoğrafçılar için kaliteli çekimler vaat eden Realme Narzo 70x, çift kamera setinde ayrıca 2 MP mono sensör sunuyor. Cihazın ön kısmında ise 8 MP’lik bir selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

Realme Narzo 70 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

MediaTek Dimensity 7050 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama

128 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.2, P2 girişi, USB-C bağlantı noktası ve ekranın altında parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.2, P2 girişi, USB-C bağlantı noktası ve ekranın altında parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Realme Narzo 70’te 2400×1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme ve 1.200 nit tepe parlaklığa sahip 6,67 inç ekran karşımıza çıkıyor.

MediaTek Dimensity 7050 yonga setini kalbinde taşıyan Realme Narzo 70, 8 GB’a kadar RAM ve microSD kart destekli 128 GB dahili depolama alanıyla geliyor. 50 MP Samsung S5KJN1 ana kamerayla gelen modelde 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik selfie kamerası taşınıyor.

Yeni Realme modelinde 45 watt SUPERVOOC hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıkan 5.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor. IP54 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık vadeden cihaz, ekran altı parmak izi tarayıcısıyla karşımıza çıkıyor. Serinin her iki modelinde de Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü sunuluyor. Cihazların üç yıl boyuna büyük Android güncellemeleri almaya devam edeceği vurgulanıyor.

Realme Narzo 70 serisi fiyatları

İlk olarak Hindistan pazarında, yeşil ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya çıkan Narzo 70 serisinin fiyatları açıklandı. Narzo 70x modeli 11 bin 999 Hindistan Rupisi (vergiler hariç yaklaşık 4 bin 500 TL) karşılığında satılıyor. Narzo 70’in fiyatı ise 15 bin 999 Hindistan Rupisi (vergiler hariç yaklaşık 6 bin TL) olarak belirtiliyor.