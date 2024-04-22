Samsung Galaxy C55 teknik özellikleri ve satış fiyatı resmen açıklandı. Güney Koreli teknoloji devi tarafından duyurulan yeni orta segment akıllı telefon modeli, herhangi bir lansman etkinliği gerçekleştirilmeden bugün sürpriz bir şekilde Samsung’un Çin’deki resmi internet sitesinde listelenmeye başladı.

Yeni Samsung telefonu güçlü özelliklerinin yanı sıra son derece şık tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Arka kısmında vegan deri kaplama tercihiyle oldukça zarif bir görünüm ortaya koyan model, esas itibariyle Galaxy M55’in yeniden isimlendirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Samsung Galaxy C55 özellikleri

Boyutlar: 163,9 x 76,5 x 7,8 mm

163,9 x 76,5 x 7,8 mm Ağırlık: 180 gram

180 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Süper AMOLED ekran, 1.000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Süper AMOLED ekran, 1.000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama ve 1 TB’a kadar microSD kartla genişletilebilir hafıza

256 GB dahili depolama ve 1 TB’a kadar microSD kartla genişletilebilir hafıza Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift Bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, stereo ses ve USB-C

5G bağlantısı, Çift Bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, stereo ses ve USB-C Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6

Arka tarafta vegan deri kaplamayla göz alıcı bir görünüm sunan Galaxy C55, dikey olarak yerleştirilen üçlü kamera setinde çıkıntılı bir lens tasarımı sağlıyor. 6,7 inç ekrana sahip cihazda Super AMOLED panel teknolojisi bulunuyor. 1080×2400 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesiyle gelen ürün, 1.000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızıyla kendi segmentinde etkileyici bir görüntüleme deneyimi yaratıyor.

12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB dahili depolama alanıyla eşleştirilen modelde, daha fazla hafızaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için 1 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart desteği yer alıyor. Cihazın kalbinde, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapgragon 7 Gen 1 yonga seti bulunuyor. Bu çipi daha önce Honor 90, Xiaomi 13 Lite, Nubia Flip, HTC U23 Pro, Xiaomi Civi 2 ve OPPO Reno 8 Pro gibi modellerde de görmüştük. Dolayısıyla cihaz, verimlilik ve performans anlamında beklentileri fazlasıyla karşılamaya aday duruyor.

Samsung Galaxy C55 modelinde optik görüntü sabitleme (OIS) ve 4K video çekim destekli 50 MP ana kamera yer alıyor. Buna ek olarak ayrıca 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensör karşımıza çıkıyor. Ön tarafta ise yüksek kaliteli 50 MP selfie kamerası taşınıyor.

Ekran altı parmak izi tarayıcısı, Bluetooth 5.2, NFC temassız ödeme desteği ve 45 watt hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıkan Samsung telefonu 5.000 mAh pil kapasitesiyle geliyor. Fakat ne yazık ki şarj cihazınızın ayrı bir şekilde satıldığını belirtmekte fayda var. Son olarak modelin kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalıştığını ve dört büyük Android güncellemesi daha alacağını ekleyelim.

Samsung Galaxy C55 fiyatı

İlk olarak Çin’de raflara gelmeye başlayan Galaxy C55’in fiyatı belli oldu. Siyah ve turuncu renk seçenekleriyle gelen model, her iki seçenekte de vegan deri kaplamayla karşımıza çıkıyor. 1.999 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla satılan model, güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 9 bin TL’ye tekabül ediyor.