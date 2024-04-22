Samsung Galaxy S24 FE çıkış tarihi beklenenden daha geç olacak

Samsung tarafından geliştirilen uygun fiyatlı Fan Edition serisi akıllı telefon modelleri tüketicilerin oldukça ilgisini çekiyor. Bütçe dostu fiyatlar karşılığında yüksek bir performans vaat eden bu seri, geçen yaz piyasaya çıkan Galaxy S23 FE ile genişletilmişti. Serinin yeni modeli olacak Galaxy S24 FE seçeneğinin çıkış tarihi ile ilgili ise tüketicileri hayal kırıklığına uğratacak yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Galaxy S24 FE’nin normal şartlarda bu yılın yaz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Şirketin Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6‘yı piyasaya süreceği Galaxy Unpacked etkinliğinden kısa süre sonra duyurması beklenen model, ne yazık ki beklenenden daha geç raflara gelecek gibi görünüyor. GalaxyClub’ın haberine göre merakla beklenen yeni Samsung telefonu gecikmeli bir şekilde tüketicilerle buluşacak. İşte detaylar…

Samsung Galaxy S24 FE çıkış tarihi

Şimdiye kadar ortaya çıkan bazı iddialar, yeni Samsung Galaxy S24 FE’nin bu yaz gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde, yahut etkinlikten kısa süre sonra duyurulabileceğine işaret ediyordu. Fakat gelen son iddialara göre R12 kod adlı modelin beklenenden daha geç bir tarihte piyasaya sürüleceği öğrenildi. Fiyat-performans odaklı bir deneyim sunacak cihazın bu yıl sonbahar aylarında ya da 2025 yılının başlarında tanıtılacağı öne sürüldü.

Galaxy S24 FE çıkış tarihi ile ilgili ortaya atılan ertelenme iddiaları, Samsung hayranları hayal kırıklığına uğrattı. Ancak şirketin bu noktada acele etmek istemediği, satışları en üst seviyede tutmak ve herhangi bir problem yaşamamak adına lansmanı ileri bir tarihe attığı düşünülüyor.

Samsung’un yeni telefonu, geçen yılın sonlarında piyasaya tanıtılan Galaxy S23 FE ile benzer özelliklere sahip olmasına rağmen seriyi bir üst seviyeye taşıyacak. Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerinden daha geç çıkmasına rağmen serinin devamını temsil edecek yeni model, daha rahat erişilebiilir fiyatlardan alıcılara hitap edecek.

Yakın zamanda ortaya çıkan iddialar, Galaxy S24 FE’nin selefine göre daha büyük bir ekrana sahip olacağını vurguluyor. 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Super AMOLED 2X ekranla geleceği öne sürülen modelde ynı zamanda 12 GB RM, 256 GB dahili depolama alanı ve 50 MP ana kamera yer alacak.