Samsung Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni katlanabilir telefon modellerini çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Heyecanla beklenen Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın lansman etkinliği için az zaman kaldı. Temmuz ayında düzenlenmesi planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak cihazlarla alakalı her geçen gün yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ederken, bugün bu modellerle alakalı merak edilen bazı önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Daha önce yaptığı isabetli tahminlerle teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettiren Ross Young’ın iddialarına göre çok yakında piyasada boy göstermeye başlayacak olan Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6’nın renk seçenekleri ve bellek yapılandırmaları belli oldu. Bu anlamda cihazın tüketiciler için ilgi çekici opsiyonlar sergileyeceği öğrenildi.

Samsung Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 renk seçenekleri belli oldu

Samsung’un katlanabilir telefon ailesi, canlı renk seçenekleriyle tüketicilerin ilgi odağı haline geldi. Şirketin son katlanabilir kapaklı telefonu Galaxy Z Flip 5, yedi farklı renk seçeneğiyle raflara gelmişti. Galaxy Z Flip 6’nın ise bu konuda daha zengin bir yapıya sahip olacağı öğrenildi. Açık mavi, açık yeşil, gümüş ve sarı renklerin zaten mevcut olacağı biliniyordu.

Açık yeşil sürümün “nane”, gümüş opsiyonunun ise “gümüş gölge” adı altında piyasaya çıkacağı ortaya çıktı. Bunlara ek olarak ayrıca siyah, şeftali ve beyaz gibi renklerin de seriye dahil edileceği aktarıldı. Öte yandan şirketin daha önceki modellerde yer alan mor/lavanta opsiyonunu artık sunmayacağı ifade edildi.

Samsung Galaxy Z Fold 6 renk seçenekleri ise Galaxy Z Flip 6’ya göre daha sade bir renk paletiyle gelecek. Lacivert, açık pembe ve gümüş gölge renklerinin yanında ayrıca siyah ve beyaz sürümlerin de yer alacağı aktarıldı. Bu anlamda yeni modelin, selefleriyle benzer renk opsiyonlarına sahip olacağı öğrenilirken; bunların yanında ayrıca açık pembe tonunun da bulunacağı eklendi.

Samsung Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 depolama alanları ne kadar olacak?

Ross Roung’ın iddialarına göre merakla beklenen Galaxy Z Flip 6 cihazında 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı opsiyonları yer alacak. Galaxy Z Fold 6’da ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı karşımıza çıkacak.

Samsung’un çok yakında duyuracağı yeni katlanabilir telefonları, Paris Olimpiyatları ile aynı dönemde karşımıza çıkacak. Beklenen yeni Galaxy Unpacked etkinliğinin 10 Temmuz tarihinde piyasaya sürüleceği öne sürülüyor. Fakat elbette şimdilik şirketten konuya ilişkin resmi bir doğrulama gelmedi.