108 MP kameralı Realme 12 Lite çıktı! İşte bütçe dostu Türkiye fiyatı

Realme’nin yeni bütçe dostu akıllı telefonu piyasaya çıktı. İlk olarak Türkiye pazarında raflarda boy göstermeye başlayan Realme 12 Lite, geçtiğimiz aylarda küresel pazarda raflara gelmeye başlayan Realme C67‘nin yeniden isimlendirilmiş bir sürümü olarak lanse ediliyor.

Realme 12 Plus ve Realme 12 Pro Plus gibi modellerin yer aldığı Realme 12 serisi akıllı telefon ailesine dahil olan yeni cihaz, fiyatının hakkını fazlasıyla karşılayan çarpıcı özelliklerle dikkatleri üzerinde topluyor. Şık bir tasarıma sahip olan model, güçlü donanımı ve bütçe dostu fiyatıyla adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Realme 12 Lite özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,72 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,72 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

Qualcomm Snapdragon 685 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama + microSD kart desteği ile genişletilebilir hafıza

128 GB ve 256 GB dahili depolama + microSD kart desteği ile genişletilebilir hafıza Ön kamera: 8 MP selfie kamerası

8 MP selfie kamerası Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Batarya kapasitesi: 33 watt şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil

33 watt şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü

Android 13 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü Diğer özellikler: Çift SIM, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, Galileo ve Beidou ve yanda parmak izi okuyucu

Realme’nin uygun fiyatlı telefonu Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,72 inç IPS LCD ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızıyla ideal bir akıcılık ortaya koyan model, kendi segmentine yer alan birçok cihaza göre daha kaliteli bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor.

6 GB ve 8 GB RAM kapasitesinden güç alan Realme 12 Lite, 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 685 yonga setiyle güçlü bir performansa kapı aralanıyor. Hız ve verimlilik adına karşılaştırmada bulunmak isteyenler için daha önce bu çipi Redmi Note 13, Redmi Note 12 ve Vivo V30 Lite gibi modellerde de görme şansına sahip olmuştuk.

108 MP ana kamerasıyla mobil fotoğrafçılar için olağanüstü bir deneyim vadeden Realme 12 Lite, buna ek olarak ayrıca 2 MP derinlik sensörü sağlıyor. Cihazın ön kısmında ise selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 8 MP’lik bir lens sunuluyor.

33 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesiyle dikkat toplayan Realme cihazı, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor. Çift SIM kart desteğiyle hizmet veren cihazda Bluetooth 5.0 desteği bulunuyor. Telefonun yan tarafında ise parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Realme 12 Lite fiyatı

Realme’nin yeni telefonu ilk olarak ülkemizde satışa çıktı. Cihazın 6 GB+128 GB’lık sürümü 10 bin 999 TL karşılığında satılıyor. 8 GB+256 GB versiyonu ise 14 bin 999 TL’den tüketicilere hitap ediyor. Şu anda cihazı MediaMarkt ya da Vatan Bilgisayar mağazalarından satın almak mümkün.