Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    108 MP kameralı Realme 12 Lite çıktı! İşte bütçe dostu Türkiye fiyatı

    108 MP ana kamerasıyla dikkat çeken Realme 12 Lite piyasaya çıktı. Cihaz ilk olarak Türkiye pazarında raflara gelmeye başladı.
    Realme 12 Lite
    Görsel: Realme

    Realme’nin yeni bütçe dostu akıllı telefonu piyasaya çıktı. İlk olarak Türkiye pazarında raflarda boy göstermeye başlayan Realme 12 Lite, geçtiğimiz aylarda küresel pazarda raflara gelmeye başlayan Realme C67‘nin yeniden isimlendirilmiş bir sürümü olarak lanse ediliyor.

    Realme 12 Plus ve Realme 12 Pro Plus gibi modellerin yer aldığı Realme 12 serisi akıllı telefon ailesine dahil olan yeni cihaz, fiyatının hakkını fazlasıyla karşılayan çarpıcı özelliklerle dikkatleri üzerinde topluyor. Şık bir tasarıma sahip olan model, güçlü donanımı ve bütçe dostu fiyatıyla adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

    Realme 12 Lite özellikleri

    • Ekran: Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,72 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
    • RAM kapasitesi: 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama + microSD kart desteği ile genişletilebilir hafıza
    • Ön kamera: 8 MP selfie kamerası
    • Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü
    • Batarya kapasitesi: 33 watt şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü
    • Diğer özellikler: Çift SIM, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, Galileo ve Beidou ve yanda parmak izi okuyucu

    Realme’nin uygun fiyatlı telefonu Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,72 inç IPS LCD ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızıyla ideal bir akıcılık ortaya koyan model, kendi segmentine yer alan birçok cihaza göre daha kaliteli bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor.

    6 GB ve 8 GB RAM kapasitesinden güç alan Realme 12 Lite, 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 685 yonga setiyle güçlü bir performansa kapı aralanıyor. Hız ve verimlilik adına karşılaştırmada bulunmak isteyenler için daha önce bu çipi Redmi Note 13, Redmi Note 12 ve Vivo V30 Lite gibi modellerde de görme şansına sahip olmuştuk.

    Realme 12 Lite
    Görsel: Realme

    108 MP ana kamerasıyla mobil fotoğrafçılar için olağanüstü bir deneyim vadeden Realme 12 Lite, buna ek olarak ayrıca 2 MP derinlik sensörü sağlıyor. Cihazın ön kısmında ise selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 8 MP’lik bir lens sunuluyor.

    33 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesiyle dikkat toplayan Realme cihazı, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor. Çift SIM kart desteğiyle hizmet veren cihazda Bluetooth 5.0 desteği bulunuyor. Telefonun yan tarafında ise parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

    Realme 12 Lite fiyatı

    Realme’nin yeni telefonu ilk olarak ülkemizde satışa çıktı. Cihazın 6 GB+128 GB’lık sürümü 10 bin 999 TL karşılığında satılıyor. 8 GB+256 GB versiyonu ise 14 bin 999 TL’den tüketicilere hitap ediyor. Şu anda cihazı MediaMarkt ya da Vatan Bilgisayar mağazalarından satın almak mümkün.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.