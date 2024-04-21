Realme Note 50’nin bütçe dostu Türkiye fiyatı belli oldu

Realme’nin yeni Note serisi nihayet ülkemize giriş yaptı. Serinin ilk modeli olarak lanse edilen Realme Note 50’nin Türkiye fiyatı resmen duyuruldu. İlk olarak Ocak ayının sonlarında Çin pazarında raflarda boy göstermeye başlayan model, artık Türkiye pazarında da tüketicilerle buluşmaya başladı.

Yeni Realme telefonu bütçe dostu fiyat etiketi ile raflarda öne çıkmaya hazırlanıyor. Etkileyici bir tasarıma ev sahipliği yapan model, giriş seviyesi pazara hitap etmesine rağmen iddialı özelliklerle kullanıcıları memnun ediyor. Peki ya Realme Note 50’nin Türkiye fiyatı ne kadar? Cihazın sunmuş olduğu teknik özellikler neler? İşte şirketin Türkiye pazarına getirdiği yeni modeliyle alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Realme Note 50’nin Türkiye fiyatı ne kadar?

Realme’nin yeni telefonu Türkiye pazarına giriş yaptı. Uzun süredir heyecanla beklenen model, ülkemizde 6 bin 999 TL fiyat etiketi ile listeleniyor. Şu anda yalnızca Vatan Bilgisayar mağazalarında satışa sunulan ürün, çok yakında muhtemelen diğer perakende satış mağazalarında da yer almaya başlayacak.

Gece siyahı ve gökyüzü mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle ülkemize giriş yapan Realme Note 50, uygun fiyatı sayesinde adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Göz alıcı bir tasarımla karşımıza çıkan model, fiyatına göre iddialı donanımıyla beğeni topluyor.

Realme Note 50 özellikleri

Yeni Realme modelinde HD+ çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç IPS LCD ekran taşınıyor. Cihazda Unisoc T612 yonga seti yer alıyor. Fiyat-performans odaklı telefon modelinde 4 GB RAM kapasitesi ve 64 GB dahili depolama alanı sunuluyor. Ancak daha fazla depolamaya ihtiyacı olan tüketiciler için microSD kart girişi desteği sağlanıyor.

Ön tarafta 5 MP’lik bir selfie kamerasıyla karşımıza çıkan Realme Note 50, arkada ise 13 MP ana kamera ve tek renkli sensöre ev sahipliği yapıyor. 4G bağlantı desteğiyle hizmet veren cihazda çift SIM kart girişi, Bluetooth 5.0, GPS ve P2 girişleri destekleniyor.

Google tarafından bütçe dostu modeller için geliştirilen Android 13 Go işletim sistemiyle çalışan cihazda Realme UI T kullanıcı arayüzü sunuluyor. 10 watt hızlı şarj desteğiyle gelen akıllı telefon, 5.000 mAh pil kapasitesini bünyesinde taşıyor.

Peki ya siz Realme Note 50’nin Türkiye fiyatı ve teknik özellikleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.