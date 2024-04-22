iPhone 16 tasarımıyla ilgili yeni detay! Fiziksel düğmeler kaldırılıyor

Teknoloji devi Apple bu yılın Eylül ayında yeni amiral gemisi telefon ailesini piyasaya sunacak. Heyecanla beklenen iPhone 16 serisi ile ilgili her geçen gün yeni haberler gündeme düşmeye devam ederken, ortaya çıkan son bilgilere göre beklenen cihazlarda fiziksel düğmeler bulunmayacak.

Apple’ın yeni iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesi, iddialara göre yalnızca yapay zeka konusundaki yeni atılımlarıyla değil, bunun yanı sıra ayrıca fiziksel düğmelerin yerini alacak olan kapasitif düğmeleriyle de dikkat uyandıracak. Böylelikle kullanıcılar, baskıya ve dokunma sayısına bağlı yeni etkileşim seçeneklerinden yararlanabilecek.

iPhone 16 serisinde önemli bir yeniliğe gidiliyor

iPhone 16 serisinde fiziksel düğmelerin yerini alacak olan kapasitif düğmeler, kullanıcılar için daha pratik ve çok yönlü bir etkileşim olanağı sunacak. Bu düğmelere uygulanan basınç düzeyi ya da dokunma sayısı, kullanıcıların farklı işlevlerden yararlanabilmelerine imkan sağlayacak. Kullanıcı deneyimini daha sezgisel bir hale getirmeye odaklanan şirket, aynı zamanda burada bir dizi özelleştirme imkanı da getirecek.

Ortaya çıkan detaylara göre yarı iletken üreticisi Advanced Semiconductor Engineering’in (ASE) bu yeni işlevleri sunacak çipleri üretmekle görevli olduğu belirtiliyor. iPhone cihazları için yeni bir döneme işaret eden bu gelişme, muhtemelen serideki tüm modellerde karşımıza çıkacak.

Yine de bazı sektör uzmanları, bu yeniliğin yalnızca serinin Pro modelleriyle sınırlı tutulabileceğini ifade ediyor. Konuya ilişkin daha net ayrıntılar, lansman etkinliği yaklaştıkça daha belirgin bir hale gelmeye başlayacaktır.

iOS 18 gizlilik ve yüksek performansa odaklanacak

10 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan WWDC 2024 etkinliğinde karşımıza çıkacak yeni iOS 18 işletim sistemi ile birlikte kullanıcılar iPhone’larda bir dizi ilgi çekici yapay zeka aracına erişim sağlayabilecek. Bloomberg’den Mark Gurman’ın PowerOn bülteninde paylaştığı bilgilere göre beklenen yazılım, AI yeteneklerini cihazda yerel olarak çalıştıracak. İnternet bağlantısı olmadan da bu işlevlere erişim sağlanabilecek.

Güvenlik konusunda ödün vermemesi beklenen iOS 18’de Siri, Mesajlar, Safari ve Spotlight gibi hizmetlerde gizlilik ve performansı artırmak için cihaz içi yapay zekadan yararlanacak. Örneğin Siri’den metin oluşturmak isteyen kullanıcılar, yüksek doğruluk oranı ve hızlı yanıt süreleriyle karşılaşacak. Fakat yine de daha gelişmiş özelliklerden faydalanmak için kullanıcıların internet bağlantısına sahip olmaları talep edilecek.