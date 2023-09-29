Papara kullanılmayan hesaplardan ücret alacak

Türkiye’nin popüler dijital ödeme platformlarından bir tanesi olarak bilinen Papara, kullanılmayan hesaplar için ücret almaya başlayacağını açıkladı. Papara’dan gelen açıklamaya göre 6 ay boyunca herhangi bir işlemde bulunmayan ve uygulamaya giriş yapmayan kullanıcılardan aylık olarak 9,90 TL ücret tahsis edilecek.

Papara’nın almış olduğu bu karar, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli hale gelecek. Bu tarihten son 6 ayda herhangi bir işlem gerçekleştirmeyen ve uygulamaya giriş yapmayan kullanıcılardan para alacak. Şirket konuya ilişkin resmi bir açıklamayla kullanıcılarının karşısına çıktı.

Papara aktif olmayan hesaplarla ilgili açıklama yaptı

Papara’nın aldığı bu karar, kullanıcılar arasında tepki topladı. Bazı kullanıcılar bu uygulamanın haksız olduğunu ve kullanılmayan bir hesap için ücret alınmasının doğru olmadığını savundu. Kimi kullanıcılarsa bu kararın platformun maliyetlerini karşılamak için gerekli olduğunu öne sürdü.

Papara tarafından yapılan açıklamada kullanılmayan hesap ücretinin, platformun mali ihtiyaçlarını gidermek ve kullanıcılara daha iyi bir şekilde hizmet sağlamak olduğunu bildirdi. Şirketin açıklamasında aynı zamanda kullanılmayan hesap ücretinin, kullanıcıların hesaplarını aktif tutmaları için bir teşvik sağlayacağı anlaşılıyor.

Papara’nın kullanılmayan hesap ücreti, her ay hesapta yer alan bakiyeden tahsil edilecek. Hesapta yeterli bakiye olmadığı durumlarda ise hesaptaki bakiye kadar kadar ücret kesilecek. Hesapta bakiye yoksa ücret borç olarak kaydedilmeyecek. Bu ücretler 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak. Şirketin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu: